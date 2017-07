Thi thể nữ trùm mền trong phòng trọ khóa cửa

Ngày 18-7, Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Đ.T.T.D. (32 tuổi, ngụ ở tỉnh Long An).

Chị D. tử vong tại một phòng trọ ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa.





Người dân hiếu kỳ đang xem công an khám nghiệm hiện trường (ảnh AN LẠC)

Thông tin ban đầu, 18-7, một số khách uống cà phê trước khu nhà trọ K.L ở ấp 5 thì phát hiện có mùi hôi nồng nặc tỏa ra từ phòng trọ mà chị Đ.T.T.D thuê ở.

Do cửa chốt từ phía trong, mọi người cùng chủ nhà trọ kêu không được nên đã phá cửa để vào thì thấy trong phòng có thi thể dưới nền gạch và trùm mềm kín mít, bên cạnh là hàng loạt vỉ thuốc tây đã sử dụng.

Nạn nhân được xác định là chị D.

Theo thông tin từ chủ nhà trọ, chị D thuê phòng trọ để ở và đi làm từ năm 2015 và đi làm từ sáng sớm đến khuya mới về, ít giao tiếp, thỉnh thoảng có ra quán đầu dãy trọ để uống cà phê.