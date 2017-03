Thị xã Đồng Xoài: Nhà viện trưởng VKSND thị xã cũng bị đặt mìn

Hôm qua (25-12), Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết vụ việc đã được chuyển lên công an tỉnh thụ lý điều tra. Theo thông tin PV thu thập được, sau khi lập chuyên án, công an tỉnh đã khoanh vùng được đối tượng, hiện đang thu thập chứng cứ. Dù hai vụ gài mìn xảy ra cùng một thời điểm, cách thức, nhiều khả năng đây chỉ là một vụ trả thù cá nhân.

Nhà phó trưởng công an: Một quả

Như đã phản ánh, khoảng 6 giờ 45 ngày 24-12, tại nhà riêng ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài ở phường Tân Phú (thị xã Đồng Xoài), một quả mìn tự chế đã phát nổ lớn.

Người nhà ông Sơn kể lại, khi mở cổng, họ phát hiện một vật tròn hình cục pin nối với nhiều dây điện đựng trong túi ni-lông treo ở cánh cổng phụ. Sau khi kiểm tra bằng mắt, ông Sơn nghi là quả mìn tự tạo nên đã báo lãnh đạo.

Ngay sau đó, công an thị xã cử ba chiến sĩ xuống tháo gỡ. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý, quả mìn đột ngột phát nổ làm cho đại úy Trương Tấn Hải bị thương nặng phải đi cấp cứu. Trưởng Công an thị xã Đồng Xoài Lê Anh Thúy cho biết anh Hải nguyên là bộ đội, từng được huấn luyện tháo gỡ bom mìn. Tuy nhiên, có thể do lâu rồi không thực tế nên trong lúc gỡ đã để các sợi dây đồng chạm vào nhau kích nổ và bị thương. Hai chiến sĩ khác không bị gì do đứng khá xa.

Những người hàng xóm cạnh nhà ông Sơn cho biết tiếng nổ khá lớn, rúng động một vùng. Tại hiện trường khói đen mù mịt, đại úy Hải nằm bất động, máu chảy khắp người, mặt nám đen. Công an tỉnh và thị xã đã phong tỏa toàn bộ khu vực trước cổng nhà ông Sơn. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, mọi việc trở lại bình thường.

Theo quan sát của PV, sau vụ nổ, những thanh sắt của cánh cổng đều bị vênh, nhiều mảnh đá ốp trên tường rơi, vỡ vụn, một phần tấm cửa kính phía trong nhà bị nứt do ảnh hưởng từ tiếng nổ lớn. Do khuôn viên nhà ông Sơn khá rộng, có tường cao và nuôi chó nên kẻ xấu không thể trèo tường vào sát bên trong mà treo mìn ngay ngoài cổng. Bước đầu công an xác định khối thuốc nổ nặng khoảng 300 g đến 500 g TNT.

Nhà viện trưởng VKSND: Hai quả

Bất ngờ hơn, cùng thời điểm trên, tại khu nhà tập thể của cán bộ VKSND thị xã Đồng Xoài - nơi gia đình Viện trưởng VKSND thị xã Nguyễn Mậu Hưng đang sinh sống cũng phát hiện hai quả mìn tự chế tương tự nhưng được tháo gỡ an toàn. Hai quả mìn cũng có dạng hình tròn như hai cục pin gắn với nhiều sợi dây đồng đựng trong một túi ni-lông giống hệt quả phát hiện tại nhà phó công an và được treo ngay trên tay nắm cảnh cửa chính.

Ông Hưng cho biết sáng đó, ông chuẩn bị dắt xe đến lớp cao học chính trị thì nghe tiếng nổ lớn. Sau khi được báo thì ông có mặt tại nhà ông Sơn (cùng ở phường Tân Phú) nên biết có một vụ đặt mìn. Khoảng 9 giờ, ông rời hiện trường và đến lớp học cho đến 11 giờ trở về nhà ăn cơm trưa. Trong thời điểm đó, đứa con gái lớn 12 tuổi của ông đã phát hiện một bịch ni-lông màu xanh chứa vật lạ treo ngay cổng trên miệng thùng rác nhưng không nói mà lấy cây chổi quét nhà chọc vào rồi bỏ đi.

Trong lúc ăn cơm, khi nghe ông Hưng kể với cả nhà chuyện mìn thì bé gái la lên: “Ba ơi, nhà mình cũng có hai cục pin nối với nhiều sợi dây ở ngoài cửa”... Ông Hưng chạy ra xem mới tá hỏa vì hai quả mìn tự chế trong túi ni-lông đang treo lủng lẳng trước cửa nhà. Sau khi nhận được tin báo khoảng 10 phút, các lực lượng đã có mặt tại nhà ông, phong tỏa toàn bộ hiện trường. Ít phút sau, lực lượng Binh đoàn 16 công binh đã tháo gỡ hai quả mìn an toàn trong sự hồi hộp của gia đình ông.

Trao đổi với PV, ông Hưng nói mình thoát chết trong gang tấc vì khoảng cách từ hai quả mìn đến vị trí của ông chỉ khoảng vài mét, nếu nó phát nổ thì vô cùng nguy hiểm. Khu nhà tập thể gia đình ông ở nằm trong khuôn viên ngay sau trụ sở của VKSND thị xã và cách nhà phó trưởng công an Huỳnh Ngọc Sơn khoảng 500 m. Ngoài gia đình ông Hưng, dãy nhà này còn là nơi sinh sống của ba gia đình khác, đều là cán bộ VKSND thị xã. Khu tập thể rộng nhưng tường rào bao quanh khá thấp. Chính vì thế, kẻ đặt mìn đã leo qua hàng rào, đột nhập vào. Tại hiện trường còn nhiều vết trượt dưới chân tường.

Theo ông Hưng, bản thân ông không nghi ngờ ai làm chuyện này vì xưa nay chưa hề bị ai dọa dẫm hay ra điều kiện gì. Gia đình ông cũng ở tập thể đã được khoảng hai năm nhưng chưa bao giờ có gì bất thường.