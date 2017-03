Thiên thạch và những cú lừa tiền tỷ

Vụ án được Công an Lâm Đồng tiến hành điều tra và điều bất ngờ là những kẻ gây ra hàng loạt vụ lừa đảo có tầm cỡ này đều là những kẻ có học thức thấp, cá biệt kẻ cầm đầu còn không biết một chữ bẻ đôi. Chúng khua môi múa mép, diễn những trò… lừa khiến nhiều người tin và sập bẫy một cách kỳ lạ.

Sập bẫy kẻ lừa đảo

Vụ việc sẽ chẳng ai biết nếu không có lá đơn tố cáo của ông Nguyễn Hải Đăng, 43 tuổi, ở đường Hồ Đắc Di, phường Tây Thạch, quận Tân Phú, TP HCM gửi đến Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 1/6/2010. Ông Đăng tố cáo Ma Liơng (45 tuổi, còn gọi là Ma Liên, Ma Liêng, Mẹ Kiếu), ngụ tại thôn Rlơm, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương lừa bán cho ông viên đá thiên thạch rồi lấy mất 105.000.000 đồng.

Xác minh Ma Liơng là kẻ chủ mưu với sự giúp sức của nhiều đối tượng đã thực hiện vụ lừa đảo tiền của ông Đăng nên ngày 30/9/2010 Công an huyện Đơn Dương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ma Liơng và các đối tượng Ya Đăng (SN 1969) - chồng của Ma Liơng, Ya Phương (SN 1984), là em con dì ruột của Ma Liơng, cùng ngụ tại thôn Rlơm, xã Tu Tra và Ma Ly (SN 1957), trú tại thôn Krănggọ 1, xã Próh, huyện Đơn Dương là chị cùng cha khác mẹ với Ma Liơng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tính chất, mức độ của vụ án, ngày 21/12/2010, Công an huyện Đơn Dương đã chuyển vụ án về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Lâm Đồng để thụ lý theo thẩm quyền.



Các đối tượng trong nhóm lừa đảo và quyết định truy nã tên Ya Đăng.

Đến đây thì vụ án không chỉ có 1 bị hại mà còn rất nhiều nạn nhân gửi đơn tố cáo Ma Liơng cùng đồng bọn như ông Phạm Văn Lai, 54 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng tố bị lừa mất 200.000.000 đồng, ông Nguyễn Văn Việt, 46 tuổi, trú tại thôn Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương tố lừa mất 90.000.000 đồng... Ròng rã nhiều tháng trời điều tra, xác định vai trò của từng đối tượng, ngày 17/5/2011 cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng K'Đức, 52 tuổi, trú tại thôn K'Long B, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Ya Quý, 23 tuổi, Ha Ra Quanh Huy, 23 tuổi, Ya Men, 21 tuổi cùng trú tại thôn R'Lom, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Tính đến đầu tháng 8 khi vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản được cơ quan CSĐT kết thúc chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để truy tố thì có tất cả 8 đối tượng đã bị khởi tố, 7 đối tượng bị bắt giam, riêng tên Ya Đăng bỏ trốn nên ngày 12-7 cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.

Miệng lưỡi của kẻ lừa đảo

Tác dụng của thiên thạch hầu như không có gì ngoài việc làm đá phong thuỷ, vậy mà nhóm lừa đảo này đã truyền tai nhau rằng, với đá thiên thạch thì dùng bất kỳ nguồn nhiệt thông thường nào để đốt đều không hấp thụ nhiệt và không nóng... Thế mà, chỉ với những thông tin mê hoặc nhóm này đã thực hiện 9 vụ lừa đảo được tổng số tiền 533.000.000 đồng.

Ma Liơng sẽ không biết đến mánh lới lừa đảo nếu đầu năm 2009 thị và K'Đức không làm quen với một người đàn ông tên là Phước (hiện chưa xác định được lai lịch) là người có biệt tài làm giả đá thiên thạch và mẫu thử. Phước đã chỉ bảo tận tình cho Ma Liơng, Ya Đăng và Ya Phương làm giả đá thiên thạch rồi rủ nhau đi lừa. Giữa năm 2009 Phước, Ma Liơng, K'Đức đã dụ được một người đàn ông (chưa xác định được tên tuổi) từ TP HCM lên xã Tu Tra, huyện Đơn Dương lừa bán đá thiên thạch và chiếm đoạt được 10 triệu đồng.

2 tuần sau đó chúng tiếp tục dụ được chị Diễm ở TP HCM (chưa xác định được tên tuổi cụ thể) lên Tu Tra để lừa bán cho chị 1 cục thiên thạch (đồng thau màu đen) nặng khoảng 1,4kg và chiếm đoạt của chị 38.000.000 đồng. Phước còn là chủ mưu cùng Ma Liơng, K'Đức lừa bán cho ông Nguyễn Hải Đăng cục đá thiên thạch để chiếm đoạt 105.000.000 đồng trước khi Ma Liơng tách ra làm ăn riêng.

Làm giả thiên thạch - đánh tráo mẫu thử

Để dụ được nhiều "con mồi" sập bẫy, Ma Liơng tìm đến khoe với Ma Ly rằng mình đang có cục đá thiên thạch, nếu Ma Ly tìm được người mua thì Ma Liơng sẽ cho nhiều tiền để mua nhà, mua xe ôtô. Cùng thời điểm này, Ma Liơng cùng chồng là Ya Đăng tiến hành làm giả đá thiên thạch và mẫu thử.

Vừa làm giả mẫu thử, chúng vừa tích cực truyền tai nhau một cách bí mật và huyền bí việc Ma Liơng đang có đá thiên thạch và đã có rất nhiều người tin, tìm đến hỏi mua. Khi "cá đã cắn câu", Ma Liơng hẹn khách đến địa điểm thuận lợi như trong rừng, nhà hoang, chòi hoang hoặc nhà của một người dân tộc nào đó ở Đơn Dương, Đức Trọng để xem đá thiên thạch và chỉ cho họ xem ở khoảng cách từ 3 đến 5m vào buổi tối hoặc ở những nơi thiếu ánh sáng. Lấy lý do phải mang đá thiên thạch và mẫu thử về cúng, chúng đã nhanh chóng làm giả mẫu thử của khách. Khi đưa đá thiên thạch và mẫu thử đến cho khách thử chúng buộc khách phải đặt tiền cọc, cho khách thử đến 2 - 3 lần. Trong lúc diễn ra cuộc thử đá, Ma Liơng đã chỉ đạo cho đồng bọn lợi dụng sơ hở, đánh tráo mẫu thử để khách được nhìn thấy những mẫu thử đã biến dạng và tin đó là đá thật.

Sau khi nhận được số tiền cọc lớn, chúng hẹn khách ngày thử hàng lần cuối cùng, ngày giao hàng và cố tình hẹn nhiều lần, kéo dài thời gian để khách nản trí mà bỏ cuộc hoặc là chúng bỏ trốn, thay đổi số điện thoại để chẳng ai có thể liên lạc được với chúng.

Thủ đoạn và phương thức lừa đảo khá tinh vi nhưng cũng có lần chúng bị nạn nhân phát hiện ra trò lừa. Đó là, vào tháng 7/2010 qua sự giới thiệu của ông Việt, Ma Ly và Ma Liơng làm quen và biết ông Phạm Văn Lai là người đang tìm mua đá thiên thạch. Sau đó, tại nhà Ma Liơng, với sự giúp sức của các đối tượng Ma Ly, Ya Đăng, Ya Phương, Ha Ra Quang Huy, Ya Men đều là cháu họ của Ma Liơng nhóm này đã nhận của ông Việt 200.000.000 đồng và hẹn 3 ngày sau sẽ mang viên đá thiên thạch đến nhà Ma Ly để ông Lai thử lại rồi hoàn tất việc mua bán. Đúng hẹn ông Lai có mặt và được cho thử hàng nhưng lần này ông phát hiện bị đánh tráo mẫu thử nên cả nhóm phải ôm "con hàng" bỏ chạy. Lại có người bị chúng lừa đến 3 lần như ông Nguyễn Văn Việt.

Thủ đoạn của Ma Liơng và đồng bọn không mới nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy. Đó đều là những người hám lời, những mong đổi đời từ viên đá quý mà chính họ cũng không rõ thực hư giá trị thực của nó.



Theo Đức Huy (CAND)