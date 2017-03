Thiệt hại 52 tỷ đồng trong vụ nổ kho pháo hoa

Nhiều ngôi nhà gần vụ nổ bị cháy sập, tan hoang.



Ngoài nhà xưởng phát nổ sập hoàn toàn, nhà xưởng khác nằm sát tường ngoài nhà máy cũng bị tốc mái. Ảnh: Bá Đô.



Theo VNE



Ông Lâm cho biết, tại nhà kho nổ pháo không có công nhân làm việc song nhiều người làm việc tại các kho bên cạnh không thoát kịp nên thiệt mạng, bị thương.Chiều 12/10, 17 thi hài được chuyển về gia đình an táng, còn các nạn nhân khác chưa được nhận dạng được chuyển đến bệnh viện 103 để giám định.Liên quan đến số người bị thương, ông Lâm cho biết 73 người, tuy nhiên chiều qua, Bộ Y tế ghi nhận có 98 người bị thương, đa phần bị thương nặng.Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo điều tra đánh giá nguyên nhân và rút kinh nghiệm sau vụ nổ. Ông gửi lời chia buồn đến các nạn nhân, yêu cầu Bộ Quốc phòng phối hợp với địa phương kết hợp cứu chữa người bị thương. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh đánh giá thiệt hại của các nhà dân xung quanh để có phương án hỗ trợ, đền bù thỏa đáng.8h sáng nay, khu cổng Xí nghiệp Pháo hoa - Thuốc nổ thuộc nhà máy quốc phòng Z121 tiếp tục được thắt chặt an ninh với hơn 10 chiến sĩ làm công tác bảo vệ. Khu xưởng xảy ra vụ nổ kho thuốc pháo hoa chỉ còn là một đống đổ nát cao hơn 2 m. Ở vòng ngoài, cách đó vài chục mét là lực lượng công an và dân quân địa phương. Cánh cổng xí nghiệp liên tục mở để đón đoàn xe cứu hỏa và xe mang biển quân sự vào phun nước làm mát đám cháy vừa tắt. Hàng chục công nhân xí nghiệp đang tiếp tục đào bới đống đổ nát. Một xe bán tải liên tục di chuyển để chở đồ và vật liệu còn sót lại sang khu vực khác.Trao đổi với VnExpress, Thượng tướng Trương Quang Khánh cho biết, đêm qua, sau khi rà soát lại số lượng các công nhân có mặt vào thời điểm xảy ra cháy nổ, các cơ quan chức năng khẳng định không còn nạn nhân nào bị kẹt lại ở hiện trường."Các thi thể không nhận dạng được đã khớp với số lượng nạn nhân mất tích. Bộ Quốc phòng đã chuyển xác những người này đến các bệnh viện có điều kiện để giám định pháp y, xác định nhân thân, bàn giao cho gia đình trong thời gian sớm nhất", ông Khánh nói và cho biết Bộ Quốc phòng đang gấp rút giải quyết chính sách cho các nạn nhân, hỗ trợ những người bị thương nhanh chóng hồi phục.Cũng theo Thượng tướng Khánh, "vụ tai nạn đã được khống chế hoàn toàn, không còn nguy cơ tái phát". Sau khi dọn dẹp, rà soát toàn bộ, nhà máy sẽ tiếp tục đi vào nhiệm vụ sản xuất bởi đây là phân xưởng duy nhất sản xuất pháo hoa phục vụ lễ hội cho cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài.Chia sẻ về vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Tướng Khánh cho biết, Bộ Quốc phòng luôn đặt ưu tiên về an toàn lên hàng đầu và việc này đã được quán triệt nghiêm túc. Vụ việc xảy ra, nguyên nhân ban đầu được cho là do thuốc nổ pháo hoa bốc cháy làm cháy kho, dẫn đến nổ và cháy lan sang phân xưởng sản xuất. "Đây là vụ tai nạn đau thương nhất trong suốt 15 năm qua", ông Khánh nói.Trong cuộc họp sáng nay, tỉnh Phú Thọ cho biết đã huy động toàn bộ lực lượng từ công an, quân đội, lực lượng y tế, lãnh đạo địa phương xuống hiện trường phối hợp khắc phục hậu quả.