Thiệt mạng vì chui vào mùng bé gái ngủ

Trung tá Nguyễn Thành Trung - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) vừa ký quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cầm (31 tuổi) ngụ ấp An Thuận, xã An Ninh Đông (Đức Hòa, Long An) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.



Theo cơ quan điều tra, tối 20/10 Cầm thấy người cùng ấp tên là Thành (15 tuổi) chui vào mùng bé gái là cháu của Cầm nằm ngủ nên y túm tóc kéo ra hỏi vài câu. Gã thiếu niên còn đang ú ớ chưa biết trả lời thế nào vì vẫn còn say ngủ thì bị Cầm đánh liên tục vào đầu.



Khi Cầm buông ra, nạn nhân đã gục xuống sàn gạch ói ra máu rồi bất tỉnh, sau đó tử vong trên đường đến bệnh viện.



Theo Diễm Hằng (VTC News)