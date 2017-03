Thiêu chết tình địch vì ghen

17h ngày 14/1, một người đàn ông đi cùng một phụ nữ đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Tiến ở thôn Văn Thủy 2, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hoà) dò hỏi vì sao họ đến nhà chị Trần Thị Hiền ở gần đó, gọi mãi nhưng không thấy mở cửa. Thấy lạ, chị Tiến cùng hai người khách bước sang.

Khi đến cửa, họ phát hiện ra có mùi khét lạ thường thoát ra từ trong nhà, nên cả ba người cùng đẩy cửa bước vào. Một cảnh tượng hãi hùng khiến họ hoảng loạn khi nhìn thấy chị Trần Thị Hiền đã tử nạn trên nền nhà sau trong tình trạng lõa thể và bị thiêu cháy.

Từ tin báo của trực ban hình sự Công an huyện Cam Lâm, một tổ công tác do Trung tá Hoàng Tuấn Ngọc, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Khánh Hòa cùng hai điều tra viên là Đại uý Trình Minh Hòa, Thượng uý Nguyễn Tuấn Anh và ba trinh sát lên xe ôtô vào Cam Phước Tây.

Nạn nhân 45 tuổi, đã chia tay với người chồng cách đây vài năm và có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp. Các điều tra viên nhận định đây là một vụ án mạng do mâu thuẫn, thù oán cá nhân.

Qua rà soát nổi lên Nguyễn Thị Phụng, 43 tuổi, trú ở thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông, thị xã Cam Ranh - một trong ba người phát hiện chị Hiền chết thiêu.

Nguồn tin các điều tra viên thu thập được, trong thời gian gần đây chồng của Phụng là Trần Ngọc Ẩn có quan hệ tình ái với nạn nhân, nên nhiều lần vợ chồng Phụng đã cãi vã, xô xát nhau. Chính vì vậy, Phụng được mời về trụ sở xã Cam Phước Tây để làm rõ.

Sau mấy giờ đấu tranh khai thác, Phụng đã phải khai nhận chính mình là hung thủ gây ra cái chết của chị Hiền. Do ghen tuông khi biết chồng mình có quan hệ tình ái với nạn nhân, nên chiều hôm đó (14/1), Phụng mua một lít xăng mang đến nhà của chị Hiền để thực hiện tội ác.

Gây án xong, hung thủ lặng lẽ trở về nhà, gần một giờ sau mới tính đến chiêu đánh lạc hướng cơ quan điều tra bằng cách rủ thêm một người đàn ông cùng xóm là Nguyễn Tâm đến nhà chị Hiền để "rình rập bắt quả tang”.

Thế nhưng "màn kịch" do Phụng "đạo diễn" đã bị các điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa lật tẩy.