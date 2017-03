"Thiếu gia" dẫn người đại náo khu nhà trọ

Theo người dân, tối ngày 31/5, Ngô Chí Vinh (29 tuổi), con của chủ cơ sở GalaBaths (quận 8), tụ tập 40 thanh niên với hàng chục xe Suzuki Sports trước công ty, sau đó cầm theo mã tấu, rựa, gậy gộc... xông vào dãy nhà trọ đường Tạ Quang Bửu (phường 6, quận 8). Tại đây, nhóm Vinh ngang nhiên lục tung đồ đạc trong nhà và ra tay đánh, sau đó bắt đi 2 thanh thiếu niên, trước sự chứng kiến và bất bình của hàng trăm người.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, em Thạch Tín (16 tuổi, quê Bạc Liêu), một trong hai nạn nhân, kể lại, lúc đó khoảng 21h30, em đang ngủ trên ghế, bất ngờ có gần 20 thanh niên xông vào nhà. Tưởng là cướp, nên em chạy trốn vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại nhưng nhóm người hung hãn đuổi theo dùng mã tấu chém bung cửa, rồi kéo Tín ra ngoài đánh túi bụi, lấy hung khí đánh vào ngực em.

Sau đó, nhóm trên bắt Tín lên xe máy chở tới một quán nhậu. Tại đây, các tên này vừa uống bia với tiếp viên, vừa dùng roi điện chích và dùng tay đánh, đấm vào mặt, bụng khiến em ngất xỉu nhiều lần. Sau đó, họ bắt Tín khi ra công an phải khai là có giấu mã tấu trong nhà. Nếu không sẽ bị đánh chết ngay tại quán. Sau đó, bọn côn đồ lấy còng số 8 tra vào cổ tay trái của em, và chở tới công an phường. Đến 1h sáng, sau khi được công an lấy lời khai, Tín được cho về nhà, trong trạng thái tức ngực khó thở nên được người khu nhà trọ chở vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Cùng như Tín, em Ngô Tấn Thành (18 tuổi, trọ phòng 12), cũng trốn vào nhà vệ sinh và bị nhóm người của Vinh đánh túi bụi.

Tại hiện trường, vương vãi nhiều mảnh chai nước ngọt. Trên cửa sắt phòng 11 và 18 vẫn còn thủng một vệt dài khoảng 20 cm do mã tấu chém. Tấm cửa che nhà vệ sinh (nơi Tín và Thành chui vào trốn đám côn đồ) bị bung toang hoác, nhiều tủ kính bên ngoài phòng trọ cũng bị đập vỡ.

Chủ dãy nhà trọ, bà Trần Thị Kim Thúy (48 tuổi), cho biết, có nhìn thấy Vinh chạy xe máy kẹp Tín ngồi giữa đi từ công an phường về nhà trọ.

"Tại nhà, chồng tôi hỏi Vinh tìm ai thì cậu ta trả lời tìm cô Mai "Lùn" là công nhân của cơ sở nhà bỏ trốn không biết vì lý do gì đó. Khi chồng tôi nói Mai "Lùn" ở trọ trong hẻm đối diện chứ không phải ở đây, thì người của ông Vinh nói đánh lầm rồi", bà Thúy cho biết.

Thiếu tá Trần Thiện Thành, Trưởng Công an phường 6, quận 8, cho biết, có tạm giữ Ngô Chí Vinh để điều tra nhưng chiều ngày 1/6 đã cho Vinh về gọi người nhà lên giải quyết.

Theo ông Thành, do tính chất không nghiêm trọng, nạn nhân chỉ bị xây xát và đã xuất viện, nên vụ việc chỉ có thể xử lý hành chính. Còn việc người dân nói cầm mã tấu, ông Thành cho rằng là thổi phồng, vì chỉ có ít người đi đánh, số còn lại là người đi theo xem. "Nhóm côn đồ có xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì công an phường đang thu thập hồ sơ, nếu đủ yếu tố sẽ xử theo luật", ông Thành nói.