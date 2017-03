"Thiếu gia" hành hung nữ phóng viên đang tác nghiệp

Côn đồ hung hãn đánh cảnh sát và phóng viên Làm rõ vụ hành hung nhà báo tại cơ sở giết mổ gia cầmKhoảng 1h20’ sáng 11/12, Tổ công tác Y2/141 CAHN do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng, chốt chặn tại nút giao thông Tràng Tiền – Hàng Bài, có sự phối hợp với phóng viên báo chí để phản ánh vấn đề.



Khi tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe ôtô Poscher màu trắng BKS 37A - 033.33, thì bất ngờ bị đối tượng Chu Đăng Khoa (SN 1982, ở thành phố Vinh, Nghệ An) dùng cả bật lửa và bao thuốc ném thẳng vào một nữ phóng viên Báo Đời sống & pháp luật đang tác nghiệp gần đó. khoảng cách ném rất gần, nên bao thuốc và chiếc bật lửa đã trúng thẳng mặt nữ phóng viên, khiến máy ảnh bị rơi xuống đất và hư hỏng.













Tối 18/11, tại nút giao thông Tôn Đức Thắng – Cát Linh – Quốc Tử Giám, phóng viên Kênh VOV giao thông đang tác nghiệp cùng Tổ công tác Y2/141 cũng bị đối tượng dùng đầu đập thẳng vào máy ảnh và đá vào bụng phóng viên này.



Đối tượng còn giật khóa số 8 đập mạnh vào tay Trung tá Vũ Đức Bình (CSHS) và đạp thẳng vào mạng sườn bên phải Trung tá Thiều Mạnh Ngọc (Tổ trưởng Tổ Y2).Trước đó, vào khoảng 22h15 ngày 18/9, tại khu vực gần trường Đại học Quốc gia trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, một đối tượng đã lớn tiếng thóa mạ và dùng tay che máy ảnh, máy quay, rồi đá thẳng vào máy quay của PV Báo Hà Nội mới trong khi đang tác nghiệp cùng Tổ công tác 141 CAHN…

Lý giải cho hành vi bạo lực, vô văn hóa và coi thường pháp luật của mình, Khoa ngụy biện rằng: “Do thời gian dài sống ở nước ngoài, mới về nước, nên… “chưa quen”?!. Cổ súy cho hành vi của Khoa, cả 3 đối tượng đi trên xe đồng loạt có những lời lẽ và hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Bất bình trước hành vi coi thường pháp luật này, rất nhiều người dân đã lao vào “đòi xử” Khoa và một thanh niên đi cùng, khi các đối tượng định tấn công các nhà báo đang tác nghiệp, ghi hình lại hành vi trên.Nhiều người dân còn đề nghị lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh nhóm thanh niên trên, vì nếu đã từng sinh sống ở nước ngoài, học hỏi văn minh của thế giới và là người có học thức, không thể hành xử thiếu văn hóa như vậy. Sau khi giải thích rõ cho 3 thanh niên về hành vi trên, Tổ công tác đã dẫn giải nhóm thanh niên và chiếc xe “siêu sang” về cơ quan điều tra làm rõ.Chỉ sau 10 phút, nhóm thanh niên có mặt tại Phòng CSHS, đã có rất nhiều “siêu xe” chở từng tốp người đến tụ tập, gọi điện, gây náo loạn, với mục đích xin xỏ cho Khoa và nhóm bạn. Một trong những nhóm người xin xỏ Khoa không thành, điều khiển xe Audi Q5 qua chốt giao thông Tràng Tiền - Hàng Bài, bị Tổ công tác Y1/141 kiểm tra, phát hiện ngoài việc xe BKS 29A - 388.66 không có đăng ký đi kèm, còn có một cặp BKS 30Y - 6433 cất giấu sau cốp xe. 2 thanh niên đi trên xe cũng bị triệu tập về Phòng CSHS làm rõ.Cùng thời điểm trên, khi nhóm PV đang tác nghiệp cùng tổ công tác Y1/141 do Trung tá Nguyễn Đức Chung, Đội phó Đội CSGT số 1 làm tổ trưởng, đã bị một thanh niên đi cùng nhóm trên xe taxi 7 chỗ xuống, vừa ngậm thuốc, vừa xưng là cảnh sát hình sự huyện Từ Liêm lao vào giằng và che máy ảnh của phóng viên Báo Hà Nội mới.Thậm chí, nếu không có sự can ngăn của Tổ công tác, đối tượng trên đã định đập máy ảnh của phóng viên này. Tiếp đó, khoảng 2h30', Tổ công tác Y1/141 chặn giữ xe ôtô Camry BKS 29Z - 9496 để kiểm tra, thì Vũ Minh Quế (SN 1981) ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng (ngồi cạnh lái xe) đã hạ kính xuống chửi thật to lực lượng CA: “Chúng mày kiểm tra cái gì thế!”. Tuy nhiên, khi kiểm tra cốp phía sau xe, tổ công tác phát hiện một cặp “song đao” lớn, có cả phi tiêu đi kèm.Ngay lập tức Quế cùng 3 bạn đồng hành (trong đó có 1 phụ nữ) bị áp giải về Phòng CSHS Hà Nội.Theo Thịnh Nguyễn - Kiều Tuyết (VOVG)