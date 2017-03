Thiếu kiềm chế, cả cha lẫn con cùng hầu tòa

Do có mâu thuẫn từ trước trong việc chia thừa kế, tối 15-11-2006, khi xe chở đất thuê vào san lấp cho nhà Do (quận 6) có đổ đống củi qua sân nhà chị vợ Do thì hai gia đình bắt đầu lời qua tiếng lại rồi nhào vào đánh nhau. Thấy anh mình bị một người bên kia đè dưới đất, Phong đã dùng thanh tre đánh vào đầu người này. Do cũng cầm xẻng lao tới đánh trúng đầu chị vợ. Sau đó, ba cha con Do bỏ chạy, còn các nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Ban đầu Do bị khởi tố về tội giết người, Phong tội cố ý gây thương tích. Sau đó có kết quả giám định pháp y khẳng định thương tích của nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng nên Do được chuyển tội danh thành cố ý gây thương tích như người con. Xử sơ thẩm hồi tháng 12-2008, TAND quận 6 đã phạt Do ba năm sáu tháng tù, Phong hai năm tù.