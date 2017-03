Thiếu luật sư nhưng không vi phạm (!?)

Vụ việc bị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có một số vi phạm tố tụng và cần phải xem xét thêm vai trò của một số người, trong đó có vợ chồng Ánh, Phú...

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã có bản kết luận điều tra bổ sung, khẳng định bị can Tống Minh Hậu và bị can Nguyễn Đình Tài khi phạm tội chưa thành niên nên các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung đều có chữ ký của người giám hộ. Trong giai đoạn này không có luật sư bào chữa vì sau khi khởi tố bị can, cơ quan điều tra đã có công văn yêu cầu đoàn luật sư cử luật sư nhưng phải chờ trả lời... Do vậy không thể áp dụng theo công văn của TAND tối cao và Bộ Công an về việc phải có luật sư trong giai đoạn điều tra ở thời điểm này được...

Cơ quan điều tra cũng cho rằng không có căn cứ để xác định việc đi đập phá quán Bích Tuyền là có sự chỉ đạo của vợ chồng Trần Hoàng Ánh và Trương Quang Phú vì đã có căn cứ khởi tố Nguyễn Ngọc Thành Hạnh chỉ đạo việc đập phá quán Bích Tuyền. Qua đó không cần đối chất giữa Hạnh “Nhật” với Nguyễn Duy Thanh... về vấn đề này. Hiện TAND TP Nha Trang đã lên lịch xét xử vụ án vào giữa tháng 9-2007. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến phiên tòa.