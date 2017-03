Thiếu niên 15 tuổi bị chích điện: Gia đình đề nghị khởi tố vụ án

Trước đó, ngày 20-7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một thiếu niên bị đánh đập tàn bạo trong tiệm game bắn cá.

Một người đàn ông hơn 30 tuổi mặc áo thun đen đạp em té ngã vào tường rồi dùng chân tay đánh đá vào bụng, vào đầu mặc cho em khóc lóc xin tha. Tiếp theo một người khác mặc áo sơ mi trắng cầm đèn pin chích điện chích vào cổ và ngực em. Thời điểm này, có nhiều người đứng xem nhưng không ngăn cản, có một người đã quay lại clip rồi tung lên mạng.



Thiếu niên bị hai thanh niên đánh đập trong tiệm game bắn cá ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Sau khi tiếp nhận thông tin qua mạng, Công an xã Tân Hiệp vào cuộc xác minh và xác định tiệm game bắn cá đánh người tại số 97/3 B, ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp do Nguyễn Văn Tùng làm chủ.

Công an xã đã tìm gặp nạn nhân và gia đình, ghi nhận lời khai ban đầu. Theo đó, tối 19-7, Phong cùng bạn đến tiệm game của Tùng chơi bắn cá.

Khi Phong bắn được 5.000 điểm (tương đương tiền thưởng 500.000 đồng) thì Tùng cho rằng Phong chơi gian lận. Phong đang phân trần thì Tùng lao vào đánh em tới tấp rồi gọi Tuấn (em của Tùng) đến chích điện Phong.

Chưa dừng lại đây, Tùng cùng Tuấn ép Phong lên xe máy chở đến quán cà phê ADu (gần cầu Xáng, tỉnh lộ 15, Hóc Môn) do Tuấn làm chủ quán tiếp tục thay phiên đánh đập Phong buộc em nhận tội.

Phong quỳ lạy van xin, trả lại 500.000 đồng.

Rạng sáng 20-7 cả hai chở Phong quay về tiệm đến 8 giờ cùng ngày mới thả Phong về nhà.

Phong trong tình trạng kiệt sức đi không nổi, nhiều vết bầm tím trên người nhưng không dám nói cho mẹ biết sự việc cho đến khi đoạn clip tung lên mạng, công an vào cuộc thì gia đình mới biết.



Em Vũ Hoàng Thái Phong hiện còn ám ảnh về việc bị chủ tiệm game bắn cá đánh đập vô cớ. Ảnh: ND



Bà Nguyễn Thị Kim Liên (48 tuổi, mẹ của Phong) khi hay tin thì hốt hoảng thấy cơ thể con nhiều thương tích nên đưa con vào bệnh viện điều trị. Lúc này, Phong mới thú nhận bị đánh và cho biết anh em Tùng thường đánh những đứa nhóc vào đây chơi game.

“Gia cảnh khó khăn nên nó nghỉ học sớm phụ tôi bán bánh mì. Con tôi ít đi chơi game, chưa thấy gây gổ với ai, không biết lý do gì bị người ta đánh. Cho đến nay, nó vẫn còn đau nhức ở đầu, ngực, tâm lý bất an, tối ngủ giật mình, lo sợ " - bà Liên bức xúc.

Bà Liên đã làm đơn tố cáo hành vi đánh người gây thương tích, bắt giữ người của anh em Tùng, Tuấn và đề nghị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm.

Được biết Công an huyện Hóc Môn đã triệu tập Tùng đến làm việc rồi tạm thời cho về, tiệm game đóng cửa và bị thu giữ ba máy bắn cá do hoạt động không có giấy phép. Riêng Tuấn vắng mặt tại địa phương ngay thời điểm bị cơ quan công an triệu tập, làm việc.