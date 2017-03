Thiếu niên 16 tuổi đâm ba người thương vong

(PL)- Ngày 5-9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết nghi can Đỗ Văn Chinh (16 tuổi, quê Đồng Nai, hiện đang tạm trú ở khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) đã ra đầu thú sau khi gây án khiến một người chết, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, tối 2-9, Chinh đến nhà trọ của bạn gái tại khu phố Đông An (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) thì xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trong khu nhà trọ dẫn tới xô xát. Lúc này Chinh lấy một chiếc tua vít thủ sẵn trong túi đâm vào người anh Phạm Hoàng Giáp. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Ngà và ông Lê Văn Dần chạy đến để khống chế Chinh thì bị Chinh tấn công, dùng hung khí đâm vào người. Hậu quả ông Dần bị đâm vào vùng cổ và tử vong trước khi tới bệnh viện cấp cứu, còn anh Ngà và anh Giáp bị thương. Sau khi gây án Chinh bỏ trốn. Tuy nhiên, biết khó thoát hung thủ đã đến cơ quan công an đầu thú. VĂN NGỌC