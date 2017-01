Thiếu niên cuốn pháo khủng đem bán, 1 quả nặng... 16kg

Chiều 8-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục CS Phòng chống tội phạm buôn lậu bắt giữ Cao Văn Hạnh (29 tuổi) và Nguyễn Như Đức (25 tuổi, cùng trú huyện Yên Thành, Nghệ An) có hành vi buôn bán pháo lậu.



Hạnh và Đức bị bắt giữ tại cơ quan công an. Ảnh: H.D

Khoảng 15g45' chiều 8-1, Hạnh điều khiển xe taxi mang BKS 37A 321.03 chở pháo lậu đi trên quốc lộ 1A tránh TP Vinh (Nghệ An) thì lực lượng trên yêu cầu dừng xe. Lúc này, Đức ngồi sau xe taxi nhảy xuống để chạy trốn thì bị cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Tang vật thu giữ trên xe gồm 3 thùng giấy chứa 60 khối pháo loại 36 quả có (trọng lượng 120kg). Bước đầu, Đức khai nhận, được một người đàn ông tên Hoàng thuê vận chuyển số pháo lậu trên.



Tang vật pháo lậu thu giữ trên xe taxi do Hạnh điều khiển. Ảnh: H.D

Trước đó, đêm 7-1, Đỗ Chí Lâm (17 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) đang vận chuyển 20 quả pháo nổ lớn như bắp tay người lớn (nặng 16 kg) đi bán thì bị lực lượng Công an TP Vinh bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Lâm, thu giữ thêm 3 kg pháo tự chế và nhiều dụng cụ chế tạo pháo khác.

Tại cơ quan công an TP Vinh, Lâm khai nhận, thời gian qua lên mạng học cách chế tạo pháo nổ rồi đi mua thuốc pháo cùng nguyên liệu về làm pháo lớn mang đi bán lấy tiền lời tiêu xài, mua sắm tết.



Tang vật pháo nổ do Đức tự cuốn rất lớn. Ảnh: CANA.

-Rạng sáng 7-1, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình), CSGT Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện, bắt giữ Đinh Thanh Chương (SN 198631 tuổi, trú xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa) và Đinh Tiến Dũng (21 tuổi trú xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa) đang vận chuyển 62 hộp pháo lậu (trọng lượng 115kg). Bước đầu Chương và Dũng khai nhận vận chuyển số pháo nói trên từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh giao cho một người "đặt hàng pháo" từ trước.