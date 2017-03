Thiếu niên vào công viên "trấn đôi"

Tại trụ sở Công an TP Hà Đông (Hà Tây), chúng tôi bắt gặp 6 đối tượng tuổi teen đã gây ra các vụ cưỡng đoạt tài sản táo tợn trong khu vực Công viên, vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông).

Điều đáng nói là 5/6 đối tượng đều đang ngồi trên ghế nhà trường, độ tuổi từ 12 đến 15. Tất cả các bậc phụ huynh đều tỏ ra bị "sốc" khi hay tin con mình đi cưỡng đoạt tài sản.

Cùng thời điểm phá án, làm rõ một số vụ cưỡng đoạt tài sản của các cặp tình nhân ngồi tâm sự trong công viên, Công an TP Hà Đông và Công an huyện Thanh Oai (Hà Tây) đã khởi tố 4 đối tượng đến từ Thanh Hoá, Hải Phòng chuyên thuê nhà, tụ tập các đối tượng lang thang thành ổ nhóm để đi gây án về đêm.

Quen nhau qua “chat”, rủ nhau đi cưỡng đoạt tài sản

Chiều 12/10, khi được bố đưa lên cơ quan Công an đầu thú, trông N.V.A. (15 tuổi, trú tại TP Hà Đông), kẻ cầm đầu ổ nhóm gồm 8 đối tượng tuổi teen chuyên đi cưỡng đoạt tài sản của các cặp tình nhân trong công viên, vườn hoa vẫn tỏ vẻ lỳ lợm, già dặn hơn so với tuổi.

Chiều 10/10, V.A. đi ra quán nét quen ở phường Yết Kiêu để gặp các bạn. Vẫn mặc nguyên áo đồng phục của trường, vai đeo ba lô, V.A. khởi xướng chuyện đi "trấn đôi" và được các bạn hưởng ứng.

Cùng tham gia gây án với V.A. hiện đã có 5 đối tượng bị triệu tập lên Công an TP Hà Đông gồm: V.V.L., 12 tuổi; N.K.V., 15 tuổi; N.Đ.P., 14 tuổi; Đ.H.H., 15 tuổi và N.X.M., 16 tuổi, cùng trú tại TP Hà Đông, hầu hết đang là học sinh cấp 2 và 3.

Theo CQĐT, nhóm đối tượng tuổi teen trên, do ăn chơi, đua đòi, muốn làm "người hùng" đã rủ nhau đi cưỡng đoạt tài sản mà không ý thức được hết việc làm nguy hiểm của mình.

Bản thân V.A.- kẻ cầm đầu khi nói về việc làm của mình còn cho rằng chỉ dọa lấy tiền đi chơi nét, chứ không nghĩ là có thể bị xử lý hình sự. Đa số, nhóm đối tượng trên đều con nhà cán bộ, có điều kiện kinh tế khá giả.

Duy nhất, có trường hợp của V.Đ.L. thì bố đang thụ án trong trại, mẹ buôn bán nhỏ nuôi hai anh em L. ăn học.

Sau khi rủ nhau ra vườn hoa, bọn chúng đã trấn được 50 nghìn đồng của một cặp tình nhân. Chưa lấy làm thỏa mãn, N.V.A. tiếp tục rủ đồng bọn gây án tiếp.

Hắn còn động viên các bạn: "Tao có dao trong ba lô, không phải sợ…". Rồi V.A. tỏ vẻ đàn anh, tiến ra chỗ một cặp tình nhân xin đểu: "Anh cho thằng em xin mấy chục".

Thấy trước mặt là một cậu bé mặt còn búng ra sữa, anh Nguyễn Văn H. (công nhân) và bạn gái là chị Lê Thị A. (sinh viên) kiên quyết không cho tiền. Ngay lập tức, V.A. rút dao ra để thị uy và huýt sáo gọi đồng bọn tới. Rất may, lúc đó, bảo vệ vườn hoa phát hiện, đuổi bắt khiến bọn chúng chạy tán loạn.

Trong lúc tháo chạy, N.Đ.P. bị bắt và lực lượng bảo vệ đã bàn giao cho Công an phường Văn Mỗ. Trong quá trình điều tra, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Đông đã làm rõ thêm 5 đối tượng liên quan.

Thuê nhà ở, tụ tập nhóm "người nhện" đi gây án

Bùi Đức Lương, 21 tuổi và Hồ Văn Hoàn, 19 tuổi, cùng quê Thanh Hoá tình cờ gặp nhau trong những ngày tháng lăn lộn kiếm tiền nơi đất khách. Do đều sinh ra trong những gia đình nông dân nghèo nên Lương và Hoàn có sự đồng cảm và rủ nhau về ở chung.

Thế nhưng, Hoàn không hề biết rằng, người bạn mới quen đã từng có 1 tiền án, vừa ra tù. Nhà nghèo nhưng Lương chẳng gửi tiền về quê mà nướng hết số tiền vào việc bao bồ là một cô gái ở hàng hớt tóc, gội đầu.

Nhóm "người nhện" được thành lập từ khi Lương và Hoàn gặp Nguyễn Văn Giáp (23 tuổi, trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Tây).

3 đối tượng chiêu nạp thêm Lê Tuyến Long (17 tuổi, trú tại TP Hà Đông) và Nguyễn Ngọc Dũng (15 tuổi, HKTT tại Cát Bà - Hải Phòng). Chúng rủ nhau thuê nhà trọ ở khu vực Ba La với giá 450 nghìn đồng/tháng.

Ngày ngủ và chơi, đêm đi "làm ăn", với biệt tài leo trèo trong đêm tối, đột nhập vào các gia đình, nhóm "người nhện" đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Tây.

Khi đi gây án, chúng thường gọi taxi đi lòng vòng để tăm tia các địa điểm sơ hở có thể gây án. Trộm được tiền mặt thì chúng chia nhau, trộm được tài sản các đối tượng lại đem ra hiệu cầm đồ bán và rủ nhau đi ăn chơi.

Sau đó, qua đấu tranh truy xét, Công an TP Hà Đông đã bắt Lương và Hoàn. Còn Công an huyện Thanh Oai đã bắt các tên: Giáp, Long, Dũng khi bọn chúng gây án tại địa bàn huyện.

Đến ngày 15/10, Công an TP Hà Đông và Công an huyện Thanh Oai đã khởi tố 2 vụ án trộm cắp tài sản, khởi tố 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện các vụ việc nêu trên vẫn đang được lực lượng Công an TP Hà Đông, Công an huyện Thanh Oai tiếp tục điều tra, làm rõ.