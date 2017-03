Thiếu nữ 15 tuổi bị bán vào động mại dâm, nhắn tin về nhà kêu cứu

Ngày 29-6, cơ quan Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang phối hợp cùng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) điều tra vụ việc em V.Th.M (15 tuổi, trú xã Cam Lâm, huyện Con Cuông) bị lừa đi giữ trẻ rồi đưa vào ổ mại dâm.

M. vừa tốt nghiệp THCS, vì hoàn cảnh khó khăn phải tìm kiếm việc làm thêm dịp hè phụ giúp gia đình. Khi M. đi rửa bát thuê cho nhà hàng ở thị trấn Con Cuông thì người phụ nữ tên Ngọc (em dâu họ của M.) lôi kéo thuyết phục M. xuống TP Vinh (Nghệ An) làm trông trẻ, lương cao.

Chiều 24-6, em M. thật thà bắt xe đò xuống TP Vinh theo hướng dẫn của Ngọc. Khi M. xuống đến TP Vinh thì một người phụ nữ tên L. ra đón, chở M. đi. Trên đường đi, M. thấy biểu hiện người phụ nữ tên L. rất lạ và đọc biển quảng cáo hai bên đường mới biết mình đã bị đưa sang đến Hà Tĩnh. Do đó, M. nhắn tin về cho chị gái ở quê nhà: "Chị ơi. Em sợ quá người ta đưa em sang đến Hà Tĩnh rồi".

M. được đưa đến quán cà phê đèn mờ ở Hà Tĩnh. Người phụ nữ tên L. thu hết giấy tờ, điện thoại M. để không cho liên lạc với người ngoài. Người phụ nữ tên L. đe dọa là M. phải đi khách đàn ông, lương 15 triệu đồng/tháng, nếu không thì sẽ bị bán vào động mại dâm khác.

Em M. giả vờ kêu đau bụng dữ dội để được nằm nghỉ, rồi trong lúc bà L. sơ hở, . đã lấy điện thoại của chồng bà L. nhắn tin về cho chị gái để kêu cứu: "Chị ơi, em bị bán vào quán cave ở Hà Tĩnh rồi".

Gia đình đã báo sự việc lên Công an huyện Con Cuông. Ngay sau đó, Công an huyện Con Cuông đã bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác minh địa điểm em M. đang bị "giam lỏng" trong quán cà phê ở xóm 7 (xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên).

Đến ngày 26-6, Công an huyện Con Cuông phối hợp Công an huyện Cẩm Xuyên giải cứu thành công em M. rồi đưa em M. trở về trao trả cho gia đình.