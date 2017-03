Thiếu nữ 15 tuổi bị lừa bán vào động mại dâm

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Phạm Thị Hà (SN 1995, ở Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Chiến (SN 1994) và Nguyễn An Khang (SN 1993, cùng ở Phú Thọ) để điều tra hành vi mua bán trẻ em.







3 đối tượng Khang, Hà, Chiến (từ trái sang).



Theo Tiến Nguyên ( Dân trí)



Nạn nhân của vụ án vừa được cảnh sát giải cứu là Nguyễn Thị Mai (SN 1997, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội).Đầu tháng 6, gia đình Mai đến cơ quan công an trình báo việc Mai bị lừa bán sang Trung Quốc. Khẩn trương xác minh, cơ quan chức năng làm rõ, người trực tiếp đưa Mai bán sang Trung Quốc là Phạm Thị Hà. 2 nam thanh niên chủ mưu vụ này được xác định là Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn An Khang.Theo điều tra của cơ quan công an, qua sự giới thiệu của một người bạn, Hà biết Mai đang cần việc làm. Hà đã rủ Mai sang Trung Quốc bán quần áo với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Tin lời, Mai đã theo Hà sang bên kia biên giới.Tuy nhiên, khi sang Trung Quốc, Hà đã bán Mai cho một chủ chứa với giá hơn 50 triệu đồng. Do Mai không chịu tiếp khách, chủ chứa đã trả lại cho Hà và đòi lại tiền. Hà không chịu để Mai về mà tiếp tục bán Mai cho chủ một lầu xanh khác với giá hơn 40 triệu đồng.Sau 5 ngày sống ở đây, Mai bỏ trốn và sa vào bẫy của một chủ chứa khác. Trong một lần ra ngoài tiếp khách, thấy bóng cảnh sát, Mai lao đến cầu cứu và đã được lực lượng chức năng giải thoát khỏi động mại dâm.Xác minh lời khai của Mai, ngày 30/8, lực lượng công an Hà Nội đã bắt được Phạm Thị Hà tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn An Khang cũng bị bắt sau đó.Vụ án đang được mở rộng điều tra.