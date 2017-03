Thiếu nữ 17 tuổi chết trôi sông

Sáng 20-10, tại tổ 10, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An (Chợ Mới), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành khám nghiệm một tử thi trôi sông.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19-10, tại tổ 10, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, anh Trần Thanh Liễm phát hiện một xác nữ trôi sông, nên trình báo công an địa phương. Nơi xác nạn nhân được tìm thấy Qua xác minh, tử thi được xác định là em Nguyễn Thị Cẩm Vân (sinh năm 1996, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ An, Chợ Mới). Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18-10, Vân qua nhà em Phan Ngọc Phượng cách nhà mình 10m để dạy kèm, nhưng sau đó không thấy về nhà. Con gái mất tích, ông Nguyễn Văn Bé Hai ba của Vân đã cùng người thân đi tìm trong nhiều giờ liền không gặp. Tuy nhiên, ít giờ sau đó thì có người đến báo phát hiện tử thi Vân cách nhà ông Hai 2km. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Theo K.H (An Giang Online)