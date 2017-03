Thiếu nữ bị bạn trai lừa đau trong nhà nghỉ

Theo báo Pháp Luật & Xã Hội, mới đây, một cô gái trẻ đã đến công an phường Kim Mã trình báo về việc mình bị một gã sở khanh lừa.



Vào đầu tháng 9/2011, cô gái Khánh Linh (quê Tuyên Quang, hiện đang sống tại Hà Nội) có quen biết với một đối tượng tên là Đạt (SN 1992, trú tại một con ngõ trên đường Tôn Đức Thắng - quận Đống Đa - Hà Nội) quen.



Với ngoại hình phong lưu lãng tử, gã này đã chiếm được tình cảm của chị Linh. Hai người đã nhiều lần đi chơi với nhau.



Ngày 30/9, Đạt thuê một phòng ở nhà nghỉ Hòa Bình có địa chỉ tại ngõ 166 - đường Kim Mã - Hà Nội. Sau đó kẻ sở khanh nhắn tin điện thoại rủ chị Linh lên chơi và dặn mang theo máy tính xách tay "lên thì mang theo máy tính lên nhé mình...".



Chị Linh vốn đã say men tình, tin lời, mang chiếc máy tính xách táy nhãn hiệu quả táo trị giá khoảng 26 triệu đồng đến nhà nghỉ rồi qua đêm cùng gã sở khanh tại đó.



Hôm sau, tên Đạt đã nhẹ nhàng cầm chiếc máy tính rồi lẻn đi mất không một lời từ biệt.



Hiện, công an phường Kim Mã đang điều tra, truy tìm nơi lẩn trốn của đối tượng tên lừa tình lấy tiền này.



* Tên nạn nhân đã được thay đổi.





