Thiếu nữ bị bắt cóc, suýt bị mổ lấy thận?

Theo dư luận địa phương, chúng tôi tìm về thôn Cầu Vàng, xã K’Dang để gặp Lê Thị Dung (SN 1991), cô gái thông tin chuyện mình bị bắt cóc để mổ lấy nội tạng.



Ông Lê Văn Tân, bố Dung, kể lại, khoảng 19h ngày 10/8, con gái ông đi bộ ra QL19 để mua thuốc đau đầu uống. Khi Dung vừa ra đến QL thì gặp một chiếc xe ô tô (giống xe cứu thương) đi đến. Thấy Dung, chiếc ô tô này dừng lại, một người đàn ông nước ngoài và một người Việt bước xuống xe hỏi đường đến TP Pleiku. Dung đứng lại chỉ đường thì bị 2 người này xốc lên xe rồi chở đi theo hướng về TP Pleiku.

Dung hoảng sợ la hét kêu cứu thì bị họ chúi đầu xuống, bịt miệng và dọa giết. Thấy Dung xin tha, một người đàn ông trên xe liền nói: “Chưa mổ sao tha? Mổ xong thả mày về chứ giữ làm gì”. Nghe xong, Dung sợ hãi liền ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, lợi dụng lúc nhóm người trên xe không chú ý, Dung rút điện thoại ra nhắn tin cho người yêu với nội dung “chồng ơi cứu vợ với”. Phát hiện Dung vừa nhắn tin, một người đàn ông giật lấy điện thoại của Dung rồi nhắn tiếp cho người yêu Dung “tao chỉ xin nó quả thận thôi”.

Ông Tân kể lại sự việc

Nhận tin nhắn, người yêu Dung liền gọi điện cho ông Tân kể lại sự việc và đi báo công an xã.

Theo lời Dung kể, khi trời mờ mờ sáng, chiếc xe bắt cóc Dung dừng lại ở một rừng thông. Dung nhìn ra phía sau xe thì thấy một người đang nằm bất động, toàn thân được phủ bởi một tấm vải trắng, bên cạnh là cuốc, xẻng. Một người đàn ông trùm mũ đen trên đầu nói: “Anh ơi hộ tống chút”. Người tài xế liền mở cửa xe xuống để “hộ tống” người kia. Sau đó, phát hiện cửa xe đóng chưa khít, Dung liền mở cửa bỏ chạy thật nhanh về phía có điện sáng. Phát hiện Dung bỏ trốn, nhóm người trên liền đuổi theo nhưng chạy được một đoạn họ liền quay lại và lên xe bỏ đi.

Dung chạy theo hướng về trung tâm thành phố, khi đi đến bưu điện tỉnh thì trời sáng rõ. Dung mượn điện thoại của một người dân và gọi điện cho người yêu đến đón về. Khoảng 10h sáng ngày 11-8, gia đình Dung cùng công an xã và huyện lên thành phố đón Dung về.

Ông Tân cho biết, từ khi sự việc xảy ra đến nay, đêm nào con gái ông cũng nằm mơ thấy ác mộng và la hét. “Do trời quá tối nên con bé không nhìn thấy biển số xe, nó cũng quá sợ hãi nữa. Sự việc xảy ra gia đình tôi không ai muốn, nhưng dư luận xung quanh thì họ không tin vào câu chuyện... Họ bình luận rất nhiều. Nhưng gia đình tôi không quan tâm vì quan trọng nhất là con tôi được an toàn trở về, gia đình tôi chỉ cần có vậy”, ông Tân chia sẻ.

Trao đổi với PV, anh Vũ Văn Tiến - Trưởng Công an xã K’Dang - cho biết, vào thời điểm trên công an xã nhận được tin báo của gia đình ông Tân nên xã đã báo cáo sự việc với công an huyện ngay trong đêm xảy ra sự việc để phối hợp với gia đình tìm kiếm Dung. Công an cũng đã cùng gia đình lên thành phố để đón Dung về nhà. Hiện công an xã vẫn đang phối hợp với công an huyện để tìm hiểu thực hư vụ việc.

Theo Thiên Thư (Dân trí)