Thiếu nữ bị ‘tống tình’ vì tin ‘bác sĩ’ quen trên Zalo

Sáng 1-11, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP Bình Dương) nhận được tin báo của người thân em NTTH (16 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) cho biết cháu H. có quen qua mạng xã hội Zalo với một người tự giới thiệu là nữ bác sĩ chuyên thẩm mỹ.

Sau đó “bác sĩ” này nói H. chụp ảnh ngực gửi qua xem để “tư vấn” làm đẹp. Tin tưởng, em H. chụp ảnh gửi cho “bác sĩ”. Nhưng sau đó nữ "bác sĩ" này đã cho biết là đàn ông, dùng hình ảnh gửi lại cháu H. uy hiếp yêu cầu phải vào nhà nghỉ quan hệ tình dục nếu không sẽ bị tung lên mạng xã hội.

Sau khi nhận được thông tin, anh Hải cùng đồng đội của mình lên kế hoạch để bắt quả tang nghi can. Phía cháu H. vẫn vờ đồng ý với yêu cầu của nghi can để các “hiệp sĩ” bám theo.

Đến trưa cùng ngày, sau nhiều lần thay đổi địa điểm thì nghi can hẹn cháu H. đến siêu thị Aeon (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An). Khi gặp nhau, nghi can chở cháu H. đến một nhà nghỉ thuộc khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An). Lúc nghi can vừa đặt lấy phòng thì nhóm “hiệp sĩ” xuất hiện mời cả hai về công an phường làm việc.



Nghi can khai tên là Châu Thanh Hiếu (33 tuổi, quê An Giang).



Tại cơ quan công an, nghi can khai tên là Châu Thanh Hiếu (33 tuổi, quê An Giang) và thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Công an phường Bình Hòa bàn giao Hiếu lên Công an thị xã Thuận An tiếp tục mở rộng điều tra.