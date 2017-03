Thiếu nữ bỏ nhà theo "chồng" đi lừa đảo

Đối tượng Trần Thanh Sang.

Trước đó, sau thời gian con gái bỏ nhà trốn theo Sang có thai rồi sinh con, khoảng 20h30 ngày 7/6, gia đình em M.T đã đưa em đến Công an phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức để đầu thú.



Tại đây M.T đã khai nhận đã cùng Sang thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt 6 xe máy của các nạn nhân. Từ lời khai này, CQĐT đã làm việc và Sang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Bước đầu Sang và M.T khai nhận, cả 2 quen nhau từ năm 2009, sau đó T.M bỏ nhà trốn theo Sang để thuê nhà trọ chung sống như vợ chồng từ tháng 1/2011 (lúc này M.T chưa tròn 16 tuổi). Khi biết M.T có thai và để có tiền tiêu xài, Sang đã bàn với M.T đi lừa đảo mượn xe của bạn mang về cho Sang bán.



Nghe lời “chồng”, M.T đã hẹn với các thanh niên quen trên mạng cũng như là bạn học cũ đến đón đi uống nước. Khi đến quán, M.T hỏi mượn xe đi đón bạn rồi chạy thẳng về nhà trọ ở TX Dĩ An (tỉnh Bình Dương) giao cho Sang lên mạng rao bán.



Với thủ đoạn này, cả 2 đã thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt xe tay ga đắt tiền của các nạn nhân trên địa bàn quận. Hiện cơ quan công an đã xác định được 2 bị hại là Nguyễn Quốc Huy (ngụ quận 9) và Trần Minh Hiền (ngụ quận Thủ Đức).

Theo Vũ Sơn (Bee)