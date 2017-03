Thiếu nữ chết bất thường trên đồng trước ngày cưới

Trao đổi với PV, lãnh đạo công an huyện Lương Tài cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 2/6, người dân đi tập thể dục hoảng hốt phát hiện chị Vũ Thị Thuý (ở Kim Đào - thị trấn Thứa - Lương Tài) nằm chết tại cánh đồng thôn Đạo Sử - thị trấn Thứa.

Tại hiện trường, chiếc xe máy đè lên người nạn nhân. Trên người chị Thúy có nhiều vết bỏng, quần áo bị rách tướp. Được biết vào buổi chiều tối 1/6, chị Thuý ngồi tâm sự cùng với người yêu ở cánh đồng thôn Đạo Sử. Do có việc nên người yêu chị về trước, còn chị ở lại hóng gió. Vào thời điểm đó ở khu vực này có mưa to kèm theo sấm chớp.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, công an huyện Lương Tài đã phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Bắc Ninh đã đến hiện trường mổ pháp y, thu thập chứng cứ tài liệu để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Thuý. Nguyên nhân ban đầu nhận định nạn nhân tử vong do bị sét đánh.

Được biết chị Thuý là sinh viên hiện đang thực tập tại bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình và chuẩn bị kết hôn.

Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)