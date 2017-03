Thiếu nữ cùng người yêu lừa đảo anh rể tương lai

Phạm Thị Ngọc...

Trước đó, sáng ngày 23/7, từ trình báo của anh Trần Xuân Kỳ (39 tuổi, quê Quảng Bình), các trinh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Linh Trung bắt quả tang Ngọc đang nhận tiền của anh Kỳ tại quán cà phê “Hoa Sứ” (KP4, phường Linh Trung) cùng tang vật là chiếc xe máy của anh Kỳ.



Tại CQĐT, bước đầu Ngọc khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên bàn bạc với người yêu là Chiến và bạn gái là Thơm dùng mưu kế chiếm đoạt xe máy của anh Kỳ (là đồng hương và là chồng sắp cưới của chị gái Ngọc) để lấy tiền tiêu xài.

Chiều 22/7, Ngọc và Thơm hỏi mượn xe anh Kỳ để ra KCX Linh Trung rút tiền ở máy ATM. Sau đó cả hai đưa xe cho Chiến đem đi cầm rồi hốt hoảng về báo “anh rể” bị mất xe và tất cả đến Công an phường Linh Trung trình báo.



Riêng Chiến đem chiếc xe lấy được đến nhà người quen là bà Nguyễn Thị Hương (ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cầm 4 triệu đồng. Hôm sau cả bọn lại tìm cách lấy xe ra nhưng không mất tiền nên Thơm điện thoại “hù” bà Hương là Chiến đã bị bắt vì ăn cắp xe. Quá hoảng sợ, bà Hương vội trả cho chúng vì sợ bị liên lụy.



Sau đó Ngọc báo “anh rể” có người lấy xe và đòi đưa 7 triệu để chuộc về. Khi Ngọc đang nhận tiền từ tay anh Kỳ thì lực lượng Công an ập đến bắt giữ và lần lượt đồng bọn sa lưới ngay trong ngày.

