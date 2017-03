Thiếu nữ dùng MBH chống người thi hành công vụ

Khoảng 17h ngày 15/9, Tổ tuần tra giao thông, Đội CSGT-TT, Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) làm nhiệm vụ trên tuyến QL91 (đoạn qua phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) phát hiện 4 đối tượng (2 nam, 2 nữ) đi trên 2 xe mô tô (BKS 72H9-8757 và 65H9-6747) liên tục chạy xe buông tay, lạng lách, đánh võng trên đường.



Qua kiểm tra, cả 4 đối tượng gồm: Phan Văn Vàng (18 tuổi), Phạm Hữu Minh (21 tuổi), cùng ngụ xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ và 2 chị em ruột Phan Anh Thư (23 tuổi), Phan Anh Thơ (16 tuổi), cùng ngụ phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, đều đã sử dụng rượu, bia và không xuất trình được giấy tờ liên quan.



Phan Anh Thơ có hành vi dùng mũ bảo hiểm chống lại lực công an đang làm nhiệm vụ. Lực lượng tuần tra phối hợp với lực lượng CS113 yêu cầu 4 đối tượng này về trụ sở Công an quận Thốt Nốt làm việc. Kết quả đo nồng độ cồn của Phạm Hữu Minh và Phan Văn Vàng đều vượt quy định cho phép nhiều lần.



(Theo SGGP)