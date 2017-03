Thiếu nữ mất tích sau cú điện thoại?

Thiếu nữ Thái Thị Mai

Ông Chỉnh kể, khoảng 19 giờ 15 tối 3-8-2014, khi cả nhà đang ngồi xem tivi thì có người gọi vào máy điện thoại của Mai. Mai đi ra ngoài nghe và mãi không thấy trở lại. Đến 21 giờ, ông Chỉnh cùng người nhà đi tìm nhưng không thấy, gọi điện thoại của Mai thì máy báo bận, đến cuộc gọi thứ ba thì thuê bao khóa máy. Đến nay đã một tuần rồi nhưng mọi người vẫn chưa biết tung tích của Mai, gọi điện thì luôn trong tình trạng tắt máy.



Ngày 4-8-2014 gia đình ông Chỉnh trình báo sự việc lên Công an xã Sơn Trung. Theo ông Chỉnh, con gái ông đã tốt nghiệp Trường trung cấp kế toán ở Dĩ An (Bình Dương) và vừa trở về nhà vào đầu tháng 7 năm nay, đang làm hồ sơ để ra Hà Nội xin việc.



Trước khi xảy ra sự việc, Mai không có biểu hiện gì bất thường, vẫn cùng gia đình ra đồng thu hoạch hoa màu. “Tôi là người luôn gần gũi với con gái, vì thế nó có chuyện gì cũng hay tâm sự với tôi. Nó chưa bao giờ kể chuyện yêu ai, nên cũng không có chuyện tôi cấm cản đến mức phải bỏ đi theo người yêu” - ông Chỉnh cho biết.



Ông Phan Thanh Hải - Trưởng Công an xã Sơn Trung - cho biết: “Tại địa phương, Mai được đánh giá là ngoan hiền, không có mối quan hệ bạn bè phức tạp. Ban đầu chúng tôi nghĩ có thể cháu Mai bỏ đi theo người yêu vì cháu đã từng có những năm xa nhà sống tự lập. Nhưng nếu vậy thì cháu đã liên lạc với gia đình, chứ cần gì bỏ đi khi đang mặc đồ ngủ ở nhà, không mang theo tư trang, tiền bạc gì”.



Hiện Công an xã Sơn Trung đang phối hợp với Công an huyện Hương Sơn điều tra làm rõ vụ

Theo Văn Tình (CATP)