Thiếu nữ nhậu say, bị bạn nhậu cưỡng hiếp

Trước đó, tối 23-12, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Văn Pháp và Nguyễn Quí Quyền (cùng ngụ xã Phú Phận B) rủ LTNY (16 tuổi, cùng xã) đến xã Long Thuận nhậu. Tiệc nhậu kéo dài đến khuya, NY say rượu nằm ngủ. Nhìn thấy bạn gái nằm hớ hênh, cả ba thanh niên xâm hại. Lúc này công an xã đi tuần tra phát hiện sự việc đã bắt giữ cả ba và lập hồ sơ vụ việc chuyển cho Công an huyện Hồng Ngự thụ lý theo thẩm quyền.