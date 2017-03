Thiếu nữ suýt bị hiếp dâm bắt gọn "yêu râu xanh"

Ngày 14/2, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Minh Tâm (SN 1987, ngụ tỉnh Vĩnh Long) vì có hành vi hiếp dâm chị H. (SN 1985, ngụ tỉnh Long An).

Theo nguồn tin, vào lúc 22h30 ngày 10/2, tại cổng nhà trọ không số ở ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi (TP.HCM), khi chị H.đang đi trước cổng nhà trọ trên thì bị tên Tâm dùng tay ôm ngang người, kéo ra bãi cỏ bên lề đường, sau đó bóp cổ khống chế chị H. định thực hiện hành vi giao cấu.

Tuy nhiên tên “yêu râu xanh” đã bị chị H. chống cự quyết liệt và tri hô quần chúng bắt giữ giao cho công an xã Phước Hiệp. Sau khi lập hồ sơ, Công an xã Phước Hiệp đã chuyển Công an huyện xử lý.



Theo điều tra của Công an huyện Củ Chi, tên Lê Minh Tâm từng có tiền án và bị bắt giam về tội chống người thi hành công vụ.

Theo Q.M (VTC News)