Thiếu nữ theo bạn trai nhắn tin tống tiền bố mẹ một tỷ

Ngày 20/9, Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45 – Công an TP. Hà Nội) cho biết: Sáng 19/9, cơ quan này nhận được tin báo từ Công an huyện Chương Mỹ về một vụ việc bắt cóc tống tiền.



Trước đó, sáng 19/9, một gia đình ở thôn 2 xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội đã nhận được một tin nhắn đe dọa với nội dung: “ Nếu muốn gặp con gái, trong vòng 3 ngày phải nộp 1 tỷ đồng, nếu không sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nên cẩn thận với con trai ông, bà”.



Sau đó, gia đình này đã đến công an huyện Chương Mỹ trình báo về tin nhắn đe dọa kia và cho biết: Buổi sáng cùng ngày, lúc 6h, con gái ông bà này đi đổ rác nhưng cho đến hơn 8h vẫn chưa thấy về mà điện thoại di động của cô gái này lại để ở nhà.



Ngay sau khi nhận được tin báo, một lực lượng từ Phòng PC45 đã được huy động để phối hợp với Công an địa phương xử lý.



Cho đến đêm qua, vụ việc đã được lực lượng chức năng xử lý và làm rõ như sau: Con gái của gia đình kia tên là Trần T.P (SN 1994) có yêu một nam thanh niên cùng thôn tên là Lương V.T (SN 1986). Cả hai đã quan hệ với nhau và P đã có thai 7 tháng.



Sáng sớm 19-9, V.T đưa P đi phá thai rồi sau đó vào nhà nghỉ. Tại đây, P đã nhắn tin về cho bố mẹ mình với nội dung như trên với mục đích đánh lạc hướng gia đình vì không dám về nhà. Tuy nhiên, P không ngờ vụ việc do mình gây ra lại diễn ra một cách nghiêm trọng khiến lực lượng công an phải nhập cuộc.



Một chiến sỹ cảnh sát cho biết thời điểm lực lượng chức năng quyết định đột nhập vào nhà nghỉ thì P đang trong tình trạng bị ngất. Do không thấy có dấu hiệu hình sự nên ngay sau khi vụ việc được xử lý, P đã được đưa về nhà.



