Thiếu nữ tố bị cưỡng bức trong lùm cây ven đường

Ngày 4/10, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã tạm giữ nghi can Ng. V. T., 20 tuổi, để điều tra về hành vi hiếp dâm.Theo cảnh sát, nạn nhân tên L. cho biết, tối 3/10 cô cùng hai người quen vào quán cà phê ở xã Nam Hồng trò chuyện. Tại đây, cô gái 19 tuổi bị T. và đám bạn của anh ta buông lời trêu ghẹo.



Sau ít phút, L. cùng các bạn bực tức ra về. Thấy vậy, nhóm thanh niên đuổi theo, ép thiếu nữ 19 tuổi vào cánh đồng ngô ven đường. Trong bóng tối, T. đã giở trò đồi bại với L. Ngay khi nạn nhân trình báo, cơ quan công an đã tạm giữ T..





Theo Thái Thịnh (VNE)