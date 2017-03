Thiếu nữ “vô tư” thành con mồi của bọn buôn người

Ngày 22/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự về hành vi mua bán người của 2 đối tượng Trần Đức Thành - tên gọi khác là Trọng (17 tuổi), ở phường Năng Tĩnh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định và Nguyễn Xuân Long (19 tuổi), ở Liên Ninh, Vụ Bản, Nam Định, cả hai đều tạm trú ở Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Trước đó, Báo CAND đã đưa thông tin ban đầu về việc cô gái Đ.T.T. (20 tuổi), trú tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội được Công an tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc giải cứu. Vụ việc được làm sáng tỏ bằng một cuộc điện thoại của T. gọi về gia đình nói bị lừa bán sang Trung Quốc... Nhận được tin dữ của con, gia đình T. đã đến báo với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội. Ngay sau đó, lực lượng Công an Hà Nội đã hướng dẫn gia đình T. cách thức liên lạc và các thủ tục đón T. trở về. Ngày 20/6, T. đã về Việt Nam và vạch trần hành vi của 2 đối tượng trên.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận vào khoảng tháng 4/2011 thuê nhà ở trọ cùng với Nguyễn Xuân Long tại nhà anh Toản ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Đến đầu tháng 6/2011, Thành và Nguyễn Xuân Long lên mạng Internet chát và quen 1 người tự xưng là Long (hiện ở Trung Quốc) và được Long rủ "Nếu tìm được gái Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán, Long trả 1,2 vạn tiền Trung Quốc". Nguyễn Xuân Long và Thành bàn bạc với nhau sử dụng máy tính có nối mạng Internet để chát, tập trung vào các cô gái đang chát hết tiền để "cứu nét" và làm quen, sau đó lừa bán sang Trung Quốc cho Long.

Đến ngày 11/6 Thành làm quen với Đ.T.T. (khi chát T. giới thiệu tên là Nhi) ở Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Thành rủ T. đến nhà trọ chơi. Ngày 13/6, T. đến chơi và ở luôn tại nhà trọ của Thành. Ngày 15/6, Thành rủ T. đi Trung Quốc chơi, T. đồng ý thì Nguyễn Xuân Long gọi điện cho Long bên Trung Quốc thông báo và hẹn xuống Móng Cái.

Sau đó, Thành và Nguyễn Xuân Long thống nhất: Thành đưa T. đi Quảng Ninh bán cho Long ở bên Trung Quốc để lấy tiền. Đến khoảng 15h cùng ngày, Long đưa Thành và T ra bến xe Mỹ Đình để đi xe khách xuống Móng Cái - Quảng Ninh, đến khoảng 23h cùng ngày Thành và T. xuống đến Móng Cái, Thành gọi điện cho Long ở bên Trung Quốc thì được Long trả lời: "Cứ ngủ lại Móng Cái, mai có người sang đón", đến khoảng 6h ngày 16/6, Long ở bên Trung Quốc cho 1 nam giới đến đón Thành và T. sang Trung Quốc.

Sau khi vượt biên giới qua đường tiểu ngạch, Thành và T đi xe khách khoảng 5 tiếng thì gặp Long. Long đưa đến 1 nhà và nói với T.: Em ở đây để anh và Thành đi mua ít đồ. Sau đó Long dẫn Thành đi ăn và đưa cho 1,2 vạn nhân dân tệ. Thành đi xe khách về Việt Nam qua đường tiểu ngạch Móng Cái - Quảng Ninh. Tại Móng Cái, Thành đổi 1,2 vạn nhân dân tệ được 36 triệu tiền Việt Nam và mang về nhà trọ đưa hết cho Nguyễn Xuân Long. Sợ để ngoài bị mất cắp nên Long đã tháo vỏ máy tính cá nhân ra ngoài và để vào trong đó 15 triệu, số tiền còn lại để chi tiêu chung…

Còn đối với T. sau khi biết mình bị bán và bị giam cầm trong một căn nhà khoá chặt đã liên tiếp đập phá cửa, kêu khóc người đến cứu. Rất may cho cô đã được người xung quanh nghe tiếng kêu khóc và báo với Công an tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).





Theo Hiền Thanh - Thu Hòa (CAND)