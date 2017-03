Thiếu tá công an treo cổ tự tử tại nhà riêng

Thiếu úy công an đuối nước khi truy bắt tội phạm “Hiện thi thể Thiếu úy Vũ Văn Nam (trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song) đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Thiếu úy Nam là chiến sĩ đang công tác tại Công an huyện Đắk Song, hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ”. Chiều 4-10, Đại tá Lượng Ngọc Lếp - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết. Theo Đại tá Lếp, một ngày trước Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy (Công an huyện Đắk Song) tổ chức truy bắt Vũ Văn Tiến cùng đồng bọn về hành vi mua bán chất ma túy trái phép tại khu vực hồ thủy lợi ở xã Trường Xuân (Đắk Song). Bị truy đuổi, Tiến nhảy xuống lòng hồ hòng bơi thoát thân. Trước tình thế trên, Thiếu úy Vũ Văn Nam đã dũng cảm lao theo quyết tóm gọn Tiến. Do trời tối, khi bơi được hơn 30 m, Thiếu úy Nam bị vướng vào cây trên lòng hồ và bị chuột rút dẫn đến đuối nước. Đến rạng sáng hôm sau đồng đội mới tìm vớt được thi thể Thiếu úy Nam… Được biết Tiến đã bị công an bắt giữ.