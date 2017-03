“Thiếu tá quân đội” dỏm lừa đảo gần 100 người

Ngày 26/8, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, trước đó, cơ quan này vừa kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Văn Hào, 31 tuổi, đăng ký hộ khẩu tại xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giả danh Thạc sĩ, Thiếu tá để lừa đảo của 5 cá nhân, chiếm đoạt tiền của 3 khách sạn. Ngoài ra, Hào còn chung với một số người, thành lập một cơ sở đào tạo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 84 bị hại (vụ án này đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý Hào trong một vụ án khác).

Đối tượng Hào.

Tháng 7/2008, khi mới ra tù được một năm, trong lúc nhiều thanh niên có bằng cấp nghiêm chỉnh lại khó khăn trong tìm kiếm việc làm; thì Hào lại dễ dàng qua mặt bên tuyển dụng, xin vào làm quản lý đào tạo tại một trường cao đẳng công nghệ ở huyện Từ Liêm, Hà Nội với bằng "Thạc sĩ chuyên ngành tiếng Anh" do Hào tự bịa ra.

Tại đây, Hào đã quen học viên Nguyễn Quốc T., quê ở Thanh Hóa. Biết anh T có nhu cầu học liên thông. Hào nói có một suất học liên thông với Học viện Tài chính, khoa Kiểm toán, nếu anh T. đồng ý thì Hào sẽ giúp với giá 30 triệu đồng. Sau đó, Hào lại nói với anh T.: Học viện Tài chính không nhận học liên thông, nhưng có một số suất nhận tuyển thẳng vào Học viện Kỹ thuật Quân sự với giá 50 triệu đồng. Nếu anh T. đồng ý thì đưa thêm cho Hào 20 triệu đồng... Đến hẹn, thấy không có giấy báo nhập học, anh T. hỏi thì Hào nói do anh T. mắt kém không đủ tiêu chuẩn nhập học và hứa sẽ trả lại tiền cho anh T., nhưng rồi Hào đã bỏ trốn.

Cũng bằng cách này, Hào đã làm quen với một số người, kể cả quen trên mạng Internet, mạo danh là Thạc sĩ, Thiếu tá quân đội, giảng viên khoa Quân sự các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, có khả năng xin việc làm và tuyển sinh vào các trường đại học.

Để tránh bị phát hiện, Hào thay đổi chỗ ở nhiều nơi, lúc thì trọ tại nhà dân, lúc thì trọ tại khách sạn Mường Thanh với tên giả là Trần Tấn Nguyện, trú tại huyện Đầm Giơi, tỉnh Cà Mau; thuê phòng tại khách sạn Sài Gòn SUN với chứng minh nhân dân lấy được của anh Trần Sơn Tùng, ở huyện Kim Động, tỉnh Hải Dương. Cả hai khách sạn này đều bị Hào chiếm đoạt tiền thuê phòng hàng chục triệu đồng...

Anh Trần Tuấn M., trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội là nạn nhân của Hào cho cơ quan điều tra biết: Anh M. có nhu cầu xin cho em gái vào Trường Đại học Ngoại giao. Khi Hào hẹn gặp anh M. tại phòng trọ khách sạn Mường Thanh; Hào trong trang phục Thiếu tá quân đội tiếp anh M. khiến anh M. rất tin tưởng. Hào còn nói sắp thành lập công ty riêng và sẽ mời anh M. về làm Phó giám đốc cho công ty này... Tin tưởng vào Hào, anh M. đã đưa cho y 38 triệu đồng tiền xin việc cho em gái và khắc dấu chức danh trước cho anh M. và mua sim điện thoại... Nhận tiền, một thời gian Hào bỏ trốn.

Như vậy, 5 trường hợp bị Hào lừa đảo, cơ quan điều tra có cơ sở xác định là hơn 108 triệu đồng. Ngoài ra, trong thời gian Hào đang đóng vai "Thiếu tá quân đội", thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã có quyết định truy nã Hào do đã cùng 3 cá nhân khác thành lập "Cơ sở đào tạo số 4" có văn phòng tại phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 84 bị hại với số tiền hơn 485 triệu đồng (vụ này Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang sẽ xử lý trong một vụ án khác).



Theo Đào Minh Khoa (CAND)