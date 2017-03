Thiếu tiền ăn chơi, rủ nhau đi trộm kem đánh răng, mì gói

Ngày 15-4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan điều tra Công an TX Bỉm Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng là Vũ Thành Công (SN 1983), Trần Minh Phương (SN 1991) và Mai Văn Thế (SN 1989), đều ngụ ở TX Bỉm Sơn về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó ba đối tượng trên đã đột nhập vào gia đình anh Vũ Đình Dương, có địa chỉ ở xã Hà Lan, TX Bỉm Sơn trộm cắp 8 thùng bột giặt Omo, 4 thùng kem đánh răng, 2 thùng hạt nêm, 1 thùng dầu ăn...với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng.

Sau khi vận chuyển ra ngoài, bọn chúng dùng xe máy chở đi tiêu thụ cả 3 đối tượng trên đã bị công an TX Bỉm Sơn phát hiện, bắt giữ.

