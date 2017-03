Thiếu tiền ăn nhậu, nhóm thanh niên rủ nhau đi cướp

Tại cơ quan công an, nhóm nghi can khai nhận, do túng tiền đi nhậu nên Hiếu rủ Thoại đi cướp. Khoảng rạng sáng ngày 23-2, khi đến đoạn đường thuộc xã Lai Uyên (huyện Bàu Bàng), bọn chúng thấy bà Trần Thị Mai (50 tuổi) đang điều khiển xe máy trên đường. Lập tức, các đối tượng ép xe, dùng dao đe dọa và khống chế cướp đi điện thoại di động, 5 triệu đồng và sổ ghi chép việc buôn bán.



Nhóm nghi can bị bắt.

Sau đó, Thoại đồng ý cho nạn nhân chuộc lại quyển số ghi chép việc buôn bán. Lúc này, Quốc dùng xe máy chở đối tượng Thoại đến lấy tiền chuộc sổ ghi chép của bà Mai thì thì bị các trinh sát bắt giữ cùng tang vật. Ngay sau đó, cơ quan công an bắt giữ thêm nghi can Hiếu.