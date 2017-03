Thiếu tiền, cướp ngay xe SH của công an

Rạng sáng ngày 17/9, Ngô Duy Nhật Đức (23 tuổi), trú tại ngõ 123 A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội thủ sẵn một con dao chọc tiết lợn rồi đến ngõ 260 Thụy Khuê chờ sơ hở của người dân rồi cướp. Vì đoạn ngõ này tương đối vắng (phía đường kè Hồ Tây) nên Đức nghĩ đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện hành vi của mình.

Vừa đứng được một lúc, Đức sáng mắt khi thấy anh Tào Tuấn Anh (29 tuổi), trú ở 5B Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, đang đi xe máy SH đến gần. Hắn liền xông ra dùng dao khống chế anh Tuấn Anh để cướp xe. Tuy nhiên, anh này đã quyết tâm chống trả lại Đức và hô to nên có người đến Đức bèn bỏ chạy. Anh Tuấn Anh bị Đức chém vào tay nhưng vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.

Thất bại trước kế hoạch cướp xe, Đức lại chuyển hướng lên đầu ngõ 260 (phía đường Bưởi) thì bắt gặp ngay anh Nguyễn Đình Chung (27 tuổi), trú tại 48C Hàng Bài, Hoàn Kiếm đang đi làm về. Hắn bèn xông vào khống chế, dí dao vào cổ anh Chung yêu cầu anh Chung xuống xe.

Thật không may cho Đức, anh Chung lại là công an phường Bưởi nên ngay sau đó Đức đã bị anh Chung khống chế và đưa về công an phường Thụy Khuê.

Được biết, do ham chơi, lại sẵn máu lô đề cờ bạc nên lúc nào Đức cũng trong tình trạng "cháy túi". Thời gian gần đây, Đức nợ nần quá nhiều không có khả năng chi trả nên đành làm liều.

Hiện tại, công an quận Tây Hồ đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc trên.

Theo Minh Hồ (VNN)