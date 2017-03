Thiếu úy công an bị tên cướp nhiễm HIV đâm trọng thương

Theo thông tin từ cơ quan công an, sự việc xảy ra vào tối 21/8, tổ công tác của Công an huyện An Dương và Công an xã Tân Tiến (TP Hải Phòng) đang tuần tra trên tuyến quốc lộ 5, phát hiện đoạn qua địa phận thôn Do Nha - Tân Tiến xuất hiện 2 thanh niên đi trên xe máy có biểu hiện bất thường. Hai đối tượng lượn lờ nhiều vòng quanh khu vực vườn hoa, cổng Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng. Đặc biệt, đối tượng ngồi sau còn lén lút giấu một con dao bầu. Tổ công tác bí mật bám sát hai đối tượng trên theo quốc lộ 5 hướng Hải Phòng - Hà Nội.

Đến địa phận thôn Tiên Nông, xã Đại Bản, 2 đối tượng đã xác định được “con mồi” là một người đàn ông chở một phụ nữ mang túi xách. Đến đoạn đường thoáng, đối tượng cầm lái phóng xe vượt lên áp sát đôi nam nữ, đối tượng ngồi sau dùng dao chém đứt quai túi xách, giật mạnh nhưng bị người phụ nữ chống trả quyết liệt. 2 tên cướp bị bắt giữ tại cơ quan công an. Thấy vậy, đối tượng ngồi sau hung hãn chém vào người, vai, tay của người đàn ông và phụ nữ làm xe máy của họ bị đổ xuống đường rồi rú ga phóng về phía Hải Dương. Khi đó, tổ công tác phân công một công an viên ở lại hỗ trợ hai nạn nhân băng bó vết thương, còn thiếu úy Nguyễn Ngọc Ngự và công an viên khác đi trên 1 xe máy truy đuổi bọn cướp. Đến đoạn đường thuộc thôn Lương Xá - Kim Lương - Kim Thành (Hải Dương), 2 chiến sĩ công an vượt lên chặn đầu được xe của 2 tên cướp, tri hô để các lực lượng xung quanh tiếp ứng.Vừa khi đó, trung uý Nguyễn Tuấn Anh, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đang làm nhiệm vụ ở gần đó đã kịp thời đến hỗ trợ. Trong lúc vây ráp, thiếu úy Ngự đã bị một đối tượng dùng dao bầu đâm trọng thương. Tuy bị đâm, thiếu úy Ngự vẫn cùng hai anh Phong và Tuấn Anh đã khống chế được 2 tên cướp, giải về trụ sở Công an huyện Kim Thành. Thiếu úy Ngự được đưa đến bệnh viện Đa khoa Kim Thành, Hải Dương sau đó chuyển về Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng cấp cứu. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận là Trần Văn Khoa (SN 1974) ở thôn Kim Đậu - Lạc Long - Kim Thành - Hải Dương, là tên ngồi sau dùng dao đâm nạn nhân và đâm thiếu úy Ngự bị thương, từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích, nghiện ma tuý đã nhiễm HIV. Đối tượng còn lại là Nguyễn Cao Sơn (sinh 1968), ở thôn An Bộ - Hiệp Hoà - Kinh Môn - Hải Dương. Chiều ngày 21/8, thiếu úy Nguyễn Ngọc Ngự đã được y bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp phẫu thuật vết thương, nhiều khả năng anh đã vượt qua cơn nguy kịch. Chiều cùng ngày, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó giám đốc CATP đã đến thăm biểu dương và tặng thưởng Công an hai huyện An Dương, Hải Phòng và Kim Thành, Hải Dương, mỗi đơn vị 2 triệu đồng, thăm và tặng quà 1 triệu đồng cho thiếu úy Nguyễn Ngọc Ngự tại bệnh viện. Theo Thế Cường (Dân trí)