Thiếu úy công an trại giam đánh công an xã nhập viện

Cơ quan này đang tiếp tục điều tra làm rõ việc một thiếu úy công an đang công tác tại trại giam Sông Cái (tỉnh Ninh Thuận) cùng một thanh niên đã đánh một công an viên xã Hàng Gòn (thị xã Long Khánh) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Làm việc với cơ quan công an, anh Ngô Quốc Thống (công an viên Công an xã Hàng Gòn) cho biết khoảng 15 giờ 30 ngày 7-2, anh cùng một người bạn vào quán bún ở ấp Hàng Gòn để ăn thì bất ngờ bị Thiếu úy Nguyễn Hồng Phúc (ngụ xã Hàng Gòn) đi cùng với Lê Văn Nho (người địa phương) tấn công. Thiếu úy Phúc dùng bình hơi cay xịt vào mặt anh Thống rồi lấy bình này đập vào mặt. Còn Nho cầm tô bún sành đánh vào đầu, mặt anh Thống, sau đó bỏ đi. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Long Khánh với vùng da đầu bị rách, mặt bị thâm tím nhiều chỗ.

Theo ông Ngô Thành Trung, Phó Công an xã Hàng Gòn, nguyên nhân là do trước đó anh Thống lập biên bản xử lý cháu gái của Phúc đi xe máy chở ba, không đội mũ bảo hiểm. “Lực lượng công an xã đã đến nhà Phúc mời lên trụ sở làm việc nhưng Phúc không hợp tác và liên tục có những lời lẽ thách thức. Đến khi có tới sáu Công an thị xã Long Khánh được điều tới thì Phúc với chịu làm việc” - ông Nguyễn Văn Bay, Trưởng Công an xã Hàng Gòn, cho biết.

VĂN NGỌC