Thiếu úy công an tử vong trong tư thế treo cổ trong bệnh viện

Rạng sáng 3-7, người thăm nuôi bệnh trong BV Đa khoa Thuận An (Bình Dương) phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ trên hàng rào ở khu vực bồn nước của bệnh viện. Nạn nhân được xác định là Thiếu úy Hồ Thanh Xuyên (24 tuổi) công tác tại Đội Kỹ thuật hình sự Công an thị xã Thuận An.



Hiện trường nơi phát hiện thiếu úy tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo thông tin ban đầu, tối 2-7, Thiếu úy Xuyên đi xe máy và có va chạm giao thông trên đường liên huyện thuộc khu phố 1 A (phường An Phú, thị xã Thuận An). Sau đó, được đưa đến cấp cứu tại BV Đa khoa Thuận An. Thiếu úy Xuyên chỉ bị thương nhẹ, còn người va chạm giao thông bị thương nặng.



Trong đêm 2-7, người nhà của anh Xuyên đã đến chăm sóc nhưng sau đó anh đã rời khỏi phòng cấp cứu. Đến sáng sớm thì nhiều người thấy anh tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.