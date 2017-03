Thợ sửa điều hòa đi cướp

Phạm Quý Đại.

16h ngày 11/10, một số người bạn đến nhà chị Nguyễn Thị Loan, 46 tuổi, trú tại tại số nhà 106, đại lộ Tôn Đức Thắng thuộc xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng chơi, song gọi mãi không thấy ai ra mở cửa bèn gọi điện thoại cho chủ nhà.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị Loan đã tức tốc trở về và phát hiện một số tài sản có giá trị gồm: 1 đầu ghi đĩa kỹ thuật số nhãn hiệu Avtech, 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Sony, 1 ĐTDĐ Q Mobile, 1 lọ nước hoa Gucci, 3 sợi dây chuyền vàng, 2 đôi hoa tai, 4 nhẫn vàng, 1 nhẫn kim loại màu trắng, 1 mặt dây chuyền vàng đã bị ai đó chuyển ra ban công. Tiếp đó, chị Loan phát hiện tiếp bà Phùng Thị Phin, là người giúp việc trong nhà trong tình thế miệng bị nhét giẻ, 2 tay bị trói vào vòi hoa sen trong phòng tắm.

Ngay khi nhận được tin trên, các trinh sát hình sự Công an huyện An Dương và Công an xã An Đồng qua quan sát hiện trường đã rất nhanh triển khai lực lượng bủa vây xung quanh nhà người bị hại. Kiểm tra tủ quần áo của chị Loan, lực lượng Công an đã bắt được tên cướp đang trốn trong tủ quần áo. Ngoài số tang vật trên, lực lượng Công an còn thu giữ 1 xe máy Wave RS màu đỏ, 1 BKS xe máy số 16P4 - 7565, 1 bật lửa dạng súng, 1 cuộn băng dính, 2 đoạn dây nilon, 1 hộp giấy đựng máy xay sinh tố, 1 khẩu trang, 2 găng tay vải và 1 chai xăng.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng đã được xác định là Phạm Quý Đại, 29 tuổi, trú tại đội 4, xóm Nam, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng. Khoảng 15h45' cùng ngày, Đại đi xe máy không BKS đến nhà chị Loan bấm chuông giới thiệu là công nhân đến sửa đường cáp, lắp máy xay sinh tố. Tin lời Đại, bà Phin đã ra mở cổng. Vừa vào đến khu vực bếp, Đại bất ngờ túm chặt lấy bà Phin dùng bật lửa hình khẩu súng đe dọa, khống chế đồng thời dùng dây nilon chuẩn bị từ trước trói 2 tay bà Phin vào vòi tắm hoa sen trong phòng tắm trùm kín đầu, mặt bà bằng 1 chiếc áo và đổ xăng lên người nạn nhân.

Được biết, năm 2009, Phạm Quý Đại từng đến gia đình chị Loan để sửa chữa và bảo hành điều hòa nên nắm rõ quy luật sinh hoạt của gia đình chị. Gần đây, do nợ nần chồng chất, không có khả năng trả, Đại đã chuẩn bị đồ nghề gây ra vụ cướp táo tợn trên.



Theo Đ.H (CAND)