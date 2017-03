Thợ xây giết chủ nhà cướp tài sản

Đến nay cơ quan điều tra xác định sau khi gây án cướp tài sản ở Nghệ An, Chung trốn vào TP.HCM làm thợ hồ tại công trình xây nhà cho anh Hải rồi sát hại anh Hải, cướp xe máy, vàng, điện thoại…

Theo hồ sơ, rạng sáng 15-2-2013, tại đường liên xã từ Diễn Yên đi Diễn Mỹ (Diễn Châu, Nghệ An) xảy ra một vụ cướp xe máy. Qua điều tra, Công an huyện Diễn Châu xác định Chung là nghi can. Cụ thể ngày 19-2-2013, Chung chuyển qua bưu điện một hóa đơn cầm đồ cho bố ruột, dặn mang 5 triệu đồng ra tiệm cầm đồ chuộc giúp xe máy đem về cho chị của Chung cất giấu. Đó là chiếc xe Wave RS màu đỏ trùng hợp tang vật vụ cướp đó.

Nghi can Phạm Đức Chung. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Sau đó, Chung vào TP.HCM lấy tên là Trung làm phụ hồ. Tháng 3-2013, anh Hải xây nhà tại ấp 3, xã Phú Hòa, huyện Củ Chi. Trong số phụ hồ có Chung được phân công ngủ lại tại công trình. Đêm 14-4-2013, anh Hải đi xe Wave RS biển số 50T2-7469, đem theo một máy tính xách tay hiệu Dell, một sợi dây chuyền vàng 24K (trị giá 5 triệu đồng) cùng hai điện thoại di động gồm Nokia X1 và Samsung Galaxy Note II, đến công trình ngủ lại.

Đến sáng hôm sau, một số thợ hồ đến công trình thì phát hiện anh Hải đã chết với nhiều vết thương trên đầu, còn Chung đã biến mất. Ngoài ra, toàn bộ số tài sản anh Hải đem theo cũng bị mất. Sau quá trình điều tra, xác minh, Công an TP.HCM xác định Phạm Đức Chung là nghi can giết, cướp tài sản của anh Hải. Hiện Công an TP.HCM kêu gọi Chung ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, hoặc ai biết Chung ở đâu thì báo về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, số điện thoại 08.38387414.

H.TUYẾT