Thoát chết thần kỳ khi bị xe tải kéo lê 50m dưới gầm

Sáng 21/10, chị Phạm Hạ Lan (22 tuổi) chạy xe máy BKS 61-X2 lưu thông trên QL13 (thuộc P.Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) hướng từ Bình Dương - TP.HCM, khi đến cầu vượt Bình Phước rẽ phải vào QL1A về ngã tư An Sương thì bị xe tải 16 tấn BKS 62L do tài xế Nguyễn Trường Hận (30 tuổi) điều khiển tông mạnh từ phía sau. Chị Lan cùng xe máy bị cuốn vào gầm xe tải và bị kéo lê khoảng 50m.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân nằm ngay dưới cabin xe tải. Chị Lan được người dân xung quanh kéo ra rồi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy với nhiều vết thương trên người.

Trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn, anh Nguyễn Hồng Tích kể: "Chúng tôi đang ngồi ở quán bên đường uống nước. Khi nghe tiến "á", tôi chạy ra thì thấy chiếc xe tải kéo cô gái và chiếc xe máy nằm dưới gầm một đoạn dài. Mặc dù sợ quá không dám nhìn nhưng tôi cũng hô lớn để tài xế dừng xe".



Theo Tri Thức