Thoát chết thần kỳ khi xe máy bị xe ben cán nát

Vụ tai nạn khiến hai người bị thương nhẹ, hai phương tiện bị hư hỏng.



Thông tin ban đầu, đêm 26-10, xe ben chở đất do tài xế Đặng Hoàng Thức (29 tuổi, quê Long An) điều khiển chạy hướng từ huyện Bình Chánh sang quận Bình Tân, TP.HCM, khi đến điểm giao với đường Cầu Kinh (quận Bình Tân) thì va chạm với xe máy do ông Chanh ThuôL (44 tuổi, quê Cà Mau) hạy cắt ngang đường.

Vụ va chạm khiến ông ThuôL bị hất văng khỏi phương tiện. Chiếc xe ben cuốn chiếc xe máy vào gầm, cán nát, sau đó húc đổ hơn chục mét taluy. Chiếc xe ben chỉ dừng lại sau khi lao xuống mương nước, lật ngang và bị hư hỏng nặng. May mắn ông ThuôL chỉ bị thương nhẹ.

Chiếc xe máy được cho là bất ngờ cắt ngang đường, gây va chạm.



Tài xế Thức may mắn chỉ bị xây xước nhẹ, sau đó đã nhanh chóng đạp cửa thoát ra ngoài. Còn ông ThuôL được người dân đưa đi bệnh viện băng bó vết thương.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, dưới sự điều động của lực lượng chức năng, hai xe cứu hộ đã đến hiện trường để di dời hai phương tiện.