Thoát lệnh cấm xuất cảnh, “quý bà thành đạt” lại bị dọa giết

Bà Nga cho biết, trong thời gian qua, bà đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ nhiều số điện thoại di động khác nhau, với nội dung đòi nợ, nhục mạ… 5h54' chiều ngày 10/6/2012, một tin nhắn từ số điện thoại +84 163 50073… mang nội dung đe dọa giết 2 con trai và cháu nội bà Nga ở bên Mỹ. Một tin nhắn từ số điện thoại +84 94 6111827 có nội dung đe dọa tương tự đối với bà Nga…

Nội dung tin nhắn đe dọa lưu trong điện thoại của bà Nga.

Trở lại vụ việc "quý bà" này bị tố lừa đảo, CQĐT - Bộ Công an đã có văn bản số 1157/C44(P5) ngày 8/12/2011 (do Thiếu tướng Cao Minh Nhạn – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký tên, đóng dấu), với nội dung: Cơ quan CSĐT – Bộ Công an nhận được đơn tố cáo bà Trương Thị Tuyết Nga (Quý bà thành đạt năm 2009); lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1,5 triệu USD là tiền đặt cọc của bà Dương Mỹ Linh trong việc chuyển nhượng 30.000 m2 đất tại phường Bình Khánh, Q.2, TP HCM, để xây dựng dự án và chiếm đoạt 2 triệu USD của Cty Kenmore Holding để chi phí đền bù, lo các thủ tục pháp lý đảm bảo có được khu đất dự án và xin giấy chứng nhận đầu tư, xây dựng dự án nhà ở, chung cư tại phường Phước Long B, Q.9, TP HCM.

Căn cứ vào kết quả xác minh và kết quả nghiên cứu hồ sơ của Viện KSND tối cao (Vụ 1), Cơ quan CSĐT – Bộ Công an khẳng định, “nội dung sự việc trên là tranh chấp dân sự”. Từ đó, Cơ quan CSĐT đề nghị bà Dương Mỹ Linh và người đại diện hợp pháp của Cty Kenmore Holding khởi kiện bà Nga ra tòa án để được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Tương tự, ngày 8/6/2012, đại tá Hoàng Ngọc Tú – Phó Cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư – Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) cũng ra văn bản 258/A84-P3. Theo đó, Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư, cũng căn cứ vào kết quả xác minh thông tin, tài liệu do các bên cung cấp và do Cơ quan An ninh thu thập được, Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư khẳng định “nội dung vụ việc là tranh chấp dân sự”. Cục An ninh tài chính, tiền tệ , đầu tư đề nghị bà Dương Mỹ Linh và đại diện Cty Kenmore Holding đưa sự việc ra tòa án giải quyết…

Vụ việc trên chính là nguyên nhân khiến bà Linh được xác định là người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan trong vụ ly hôn của vợ chồng bà Nga, thay vì vai trò là nguyên đơn khởi kiện bà Nga trong vụ án dân sự khác (?). Bà Linh cũng là người đã yêu cầu thẩm phán TAND quận Gò Vấp ra quyết định “cấm xuất cảnh” đối với bà Nga. Quyết định cấm xuất cảnh này đã bị hủy bỏ sau đó.

Theo Hoài Nhân (Dân trí)