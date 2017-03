Thôi chức quyền trưởng công an xã nổ súng vào trường gà

(PL)- Tin từ UBND huyện Tân Trụ (Long An) ngày 17-7 cho hay chủ tịch UBND huyện này đã ra quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung, Phó Trưởng Công an xã An Nhựt Tân, về giữ chức vụ trưởng Công an xã Tân Phước Tây.

Đối với ông Nguyễn Tấn Đạt, quyền Trưởng Công an xã Tân Phước Tây, do trong quá trình công tác liên tục xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng nên bị thôi chức vụ và sẽ xem xét để bố trí công tác phù hợp. Trước đó, theo zing.vn, hôm 18-4, Công an huyện Tân Trụ phối hợp Công an xã Tân Phước Tây tổ chức vây bắt điểm đá gà tại ấp 6, xã Tân Phước Tây. Khi các con bạc bỏ chạy thì xuất hiện nhiều tiếng súng nổ, sau đó thì Nguyễn Thành Nam (ngụ ấp 6) ngã úp mặt xuống đất, trên lưng bị thủng hai lỗ nhỏ chảy nhiều máu. ông Đạt thừa nhận đã nổ súng làm anh Nam bị thương. Được biết vào cuối năm 2015, ông Đạt cũng bị kiểm điểm rút kinh nghiệm vì trong quá trình mời một em học sinh lớp 9 Trường THCS xã Tân Phước Tây lên làm việc, ông đã làm em bị chấn thương đầu. TL