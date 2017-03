Thời tiết chuyển xấu khắp ba miền

Ngày và đêm nay (2-5) tại miền Bắc, không khí lạnh sẽ tràn về gây mưa nhiều nơi, gió chuyển hướng trong đất liền cấp ba, cấp bốn và có khả năng xảy ra mưa đá.

Tại miền Trung, do ảnh hưởng của rãnh thấp nên tại Quảng Bình đến Bình Định đã có mưa rất to trong dịp lễ vừa qua, riêng tại Quảng Nam và Quảng Trị có mưa gần 200 mm. Dự báo mưa to đến rất to sẽ còn tiếp tục trên diện rộng trong vài ngày tới từ Trung Trung bộ trở vào Nam Trung bộ. Mực nước các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đang cao hơn trung bình nhiều năm, có thể xảy ra một đợt lũ có biên độ 1-2 m, lũ tiểu mãn có thể xảy ra vào cuối tháng 5.

Riêng tại Nam bộ và TP.HCM, gió tây nam hoạt động mạnh cũng tiếp tục gây mưa và dông nhiều nơi. Chiều qua tại TP.HCM và Bình Dương đã có mưa 74 mm.

Hải quân Hoa Kỳ cho biết có đến hai vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, một vùng trên khu vực bắc biển Đông (cách bờ biển Trung bộ khoảng 800 km) và vùng áp thấp khác ở phía đông thủ đô Manila (Philippines). Hai vùng thấp này đang làm cho thời tiết phía đông biển Đông chuyển xấu, tàu thuyền cần hết sức chú ý.