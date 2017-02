Thong dong đi bộ sau khi cướp 13 triệu đồng

Ngày 7-2, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT An Lạc vừa bàn giao Hồ Thanh Long (ngụ Tiền Giang) cho ông an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 6-2 các cản sát Đội CSGT An Lạc làm nhiệm vụ trên đường thì một người dân chạy đến báo tin: tại chân cầu Bình Điền xảy ra ẩu đả, đề nghị lực lượng CSGT hỗ trợ.



Tang vật bị thu giữ tại cơ quan CSĐT.



Đối tượng Long tại cơ quan CSĐT.

Ngay sau đó, một nam thanh niên cởi trần chạy từ cầu Bình Điền về giao lộ Quốc lộ 1 - Dương Đình Cúc, phía sau có một số người truy đuổi, hô “cướp, cướp”. Lực lượng CSGT đã phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ nghi can đưa về trụ sở Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

Bước đầu, công an xác định vào rạng sáng 6-2, tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Long đã uy hiếp, cướp 13 triệu đồng của anh Phan Hồng Phúc. Đến trưa cùng ngày, khi Long đang đi bộ thì nạn nhân nhìn thấy, tri hô...

Công an xã Tân Kiên đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao nghi can và tang vật cho Công an phường Tân Tạo A (Bình Tân) xử lý theo thẩm quyền.