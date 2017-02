Thông tin chi tiết về vụ tai nạn thảm khốc ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 17 giờ 15, ngày 28-2, trên đường tỉnh 767, đoạn qua ấp 3, xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) một phụ nữ mang thai và bé gái học lớp 3 tư vong tại chỗ.

Theo cơ quan chức năng, vào thời gian trên, xe tải ben mang biển số 60C-049.12 do tài xế Tại Quang Hạnh (ngụ ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển theo hướng thị trấn Vĩnh An đi ngã ba Trị An.

Khi đến đoạn đường trên đã tông liên tiếp vào 4 chiếc xe máy lưu thông cùng chiều (trước cổng trường tiểu học Sông Mây) gồm: xe biển số 60V1-4450 do chị Nguyễn Thị Thùy Trang (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân) chở theo con là Hà Hoài Bảo Ngọc (9 tuổi), xe biển số 36B4-974.32 do anh Nguyễn Khắc Cường (25 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), xe 60Z7-5753 do anh Đồng Danh Soái (42 tuổi, ngụ ấp 6, xã Vĩnh Tân) chở theo con Đồng Danh Tứ (8 tuổi) và xe máy mang biển số 60FN-3086 do chị Bùi Thị Thúy Nga (37 tuổi, ngụ ấp 3, xã Vĩnh Tân) chở theo con là Nguyễn Đức Thiện (13 tuổi).

Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Trang (đang mang thai sắp sinh) và cháu Ngọc chết ngay tại chỗ, 5 người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, 2 xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế xe ben đã lái xe bỏ chạy, người dân gần đó kịp thời đuổi theo giữ lại.

Được biết những nạn nhân trên vừa đón con trước cổng trường tiểu học Sông Mây.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.