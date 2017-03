Thông tin chi tiết vụ nam thanh niên 'cố thủ' trong nhà thờ Đức Bà

Nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP.HCM). Ảnh: Hoàng Giang.

Ngày 26-9, thông tin cho Pháp luật TP.HCM, Trung tá Lê Đức Thuận, trưởng công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) cho biết vào khoảng 21 giờ đêm 25-9, công an phường nhận được tin từ cha xứ của nhà thờ Đức Bà, báo rằng không thể mở cửa vào trong vì cửa bị khoá từ bên trong.

Nhận được tin báo, công an phường Bến Nghé phối hợp cùng công an quận 1 đến nhà thờ, tiến hành phong toả khu vực xung quanh. Đến khoảng 0 giờ ngày 26-9, được sự thống nhất của cha xứ, công an đã phá cửa thông gió để vào bên trong nhà thờ nhằm kiểm tra.

Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra suốt gần 4 tiếng đồng hồ, cho đến khoảng 4 giờ sáng 26-9 mới xong, nhưng không phát hiện người đột nhập. Trong quá trình kiểm tra, công an và người của nhà thờ phát hiện có một số đồ đạc, vật dụng trong nhà thờ bị xáo trộn vị trí bất thường. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, công an chưa xác định là do người ngoài đột nhập gây ra hay người của nhà thờ dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trước đó.

Sau khi công an dừng việc kiểm tra, vào sáng 26-9, nhiều giáo dân đã đến kiểm tra nhà thờ thêm lần nữa. Trong quá trình kiểm tra dưới ánh sáng ban ngày, giáo dân đã phát hiện có một thanh niên đang trốn trong chuồng chim bồ câu đặt trên nóc nhà thờ. Ngay sau đó công an phường đã đến đưa thanh niên về trụ sở để làm việc.

Nguyễn Văn Hiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.H

Thanh niên khai tên là Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi, ngụ tỉnh Đắc Lắc), sống thang lang không công ăn việc làm. Hiến khai do không có tiền về quê, nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà thờ Đức Bà trộm tiền công đức.

Chiều tối 25-9, Hiến leo qua hàng rào, đột nhập vào bên trong nhà thờ, lục lọi đồ đạc tìm tiền nhưng không thấy. Tuy nhiên Hiến không trở ra ngoài mà còn giặt quần áo, lấy mì tôm trong kho nhà thờ định nấu ăn.

Cùng thời điểm này, thấy công an xuất hiện, Hiến hoảng sợ và lợi dụng đêm tối đã tìm nơi lẩn trốn. Sau đó Hiến chui vào chuồng chim trên mái nhà thờ ẩn nấp trong đó cho đến khi bị phát hiện.

Hiện công an Phường Bến Nghé lập hồ sơ để chuyển cho công an quận 1 tiếp tục điều tra nhằm xử lý theo pháp luật.