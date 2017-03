Thông tin chi tiết vụ xe đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà làm 11 người bị thương ở Tân Sơn Nhất

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thăm hỏi các nạn nhân ngay sau vụ tai nạn





Sáng 11-2, ca sĩ Hồ ngọc Hà chia sẻ trên facebook cá nhân: "Bần thần không thể tin nổi trong chớp nhoáng mọi thứ có thể xảy ra nhanh đến bất ngờ như vậy. Dù là sự cố ngoài ý muốn, dù mình cũng là người ngơ ngác đứng nhìn chưa hiểu chuyện j đang xảy ra, sẽ hành động bằng con tim và trách nhiệm của mình.. Cầu bình an đến với mọi người!". Ngay trong tối qua, 10-2, sau khi các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ca sĩ Hồ ngọc Hà đã cùng người thân đến thăm các nạn nhân. Trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận chia sẻ: "... Tội nghiệp em gái! Cuối năm rồi bao nhiêu việc đang chờ giải quyết mà tự nhiên gặp phải chuyện không may. Nghe tin thấy lo quá mà k liên lạc được nên vội vã chạy thẳng qua nhà e nó liền coi sao, sau đó cùng mọi người chạy liền vào bệnh viện thăm hỏi một số người bị nạn...Cầu mong mọi người bình an... hương em gái rất nhiều, cố lên nha em!" Nhạc sĩ cũng kèm theo những hình ảnh Hồ Ngọc Hà đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân