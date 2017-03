Thông tin “Mẹ đẻ sát hại con” là tin đồn thất thiệt

Về vụ việc này, Công an quận Ngô Quyền cho biết: Không có chuyện “Mẹ đẻ đánh chết con”. Sự thật như sau: Tối 11-9, cháu Phạm Hiếu N, 13 tuổi ở phố Lê Lợi thuộc phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền), bị đột tử tại nhà khi chị Vũ Thị Kim Hoa, 33 tuổi, mẹ của cháu cầm cán chổi định đánh N. Theo tài liệu điều tra, chiều hôm đó, được nhà trường thông báo thời gian gần đây, cháu N chểnh mảng việc học hành, thường dùng điện thoại di động nhắn tin trong lúc học, không tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài.

Thấy vậy, buổi tối cùng ngày, chị Hoa có mắng con về việc lười học hành và cháu đã cãi lại khiến chị bực mình, vơ cán chổi định đánh con. N vội bỏ chạy quanh nhà rồi bất ngờ lịm xuống. Gia đình đã đưa cháu đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa hữu nghị Việt-Tiệp. Tuy nhiên, cháu đã tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình cháu N đã chủ động đến trình báo cơ quan công an. Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu, công an, Viện Kiểm sát nhân dân quận và lực lượng pháp y Công an thành phố Hải Phòng đã khẩn trương phối hợp vào cuộc, điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, cháu Phạm Hữu N bị tử vong do bệnh lý về tim. Như vậy, chuyện cháu bé bị mẹ đẻ đánh chết chỉ là tin đồn thất thiệt.

(Theo TTXVN)